Mundial Sub 20: la Selección argentina debutó con el pie derecho y venció por 3-1 a Cuba

El equipo de Diego Placente abrió el certamen con goles de Alejo Sarco, que anotó un doblete, y Ian Subiabre. Santiago Fernández fue expulsado a los 10 minutos.

Alejo Sarco fue la gran figura argentina en el inicio del Mundial Sub 20.

La Selección argentina debutó en el Mundial Sub 20 con una victoria 3-1 ante Cuba en el Estadio Elías Figueroa Brander , en Chile. El equipo dirigido por Diego Placente se sobrepuso a la expulsión temprana de Santiago Fernández a los diez minutos y consiguió el triunfo con un doblete de Alejo Sarco y un tanto de Ian Subiabre .

El partido comenzó con un gol madrugador: a los tres minutos, Santino Andino se combinó con Maher Carrizo , quien lanzó un centro para que Alejo Sarco abriera el marcador.

La primera complicación llegó a los 10 minutos, cuando Santiago Fernández fue expulsado por cortar una ocasión manifiesta de gol sobre Alessio Raballo . Aunque Placente pidió revisar la acción con el sistema FVS , el árbitro Nazmi Nasaruddin , de Malasia, ratificó la tarjeta roja tras observar la jugada.

La Albiceleste agotó pronto sus opciones de revisión. El segundo pedido fue por un presunto penal sobre Sarco dentro del área de Yurdy Hodelin, pero el juez no modificó su decisión.

Argentina, sin embargo, logró aumentar la ventaja cerca del descanso. Un gran centro de Dylan Gorosito permitió que Sarco firmara su doblete con un cabezazo inatajable para el arquero cubano.

En tiempo añadido, Romario Torres y Karel Pérez combinaron para descontar 2-1 e irse al descanso con la mínima diferencia en contra de su Selección.

En el segundo tiempo, el conjunto de Placente controló el ritmo con la posesión del balón. Teo Rodríguez Pagano tuvo una ocasión clara, pero las imprecisiones dominaron gran parte del complemento. Finalmente, en el cierre, Tomás Pérez generó una gran jugada individual y asistió a Ian Subiabre, quien selló el 3-1 con un potente zurdazo.

La Argentina volverá a jugar el miércoles 1 de octubre ante Australia y cerrará la fase de grupos contra Italia el sábado 4. Todos los encuentros serán a las 20 horas. Clasificarán a octavos los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros.