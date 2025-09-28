Histórico: Deportivo Riestra asaltó el Monumental y profundizó el mal momento de River

El "Malevo" se impuso 2-1 en Núñez con goles de Antony Alonso y Pedro Ramírez. El "Millonario" volvió a mostrar un flojo rendimiento y fue silbado por su gente.

Riestra tomó por asalto el Monumental y superó a River.

Deportivo Riestra hizo historia en el Estadio Mâs Monumental al vencer 2-1 a River Plate por la décima fecha del Torneo Clausura 2025 . El equipo de Marcelo Gallardo venía de quedar eliminado de la Copa Libertadores y extendió su mala racha a cuatro derrotas consecutivas .

Con este triunfo, Riestra quedó en la cima de la zona B con 22 puntos , además de acercarse a Boca y Argentinos Juniors en la tabla anual, donde suma 46 unidades. River , en tanto, sigue segundo en ambos frentes con 49 puntos, por debajo de Rosario Central (50).

River padeció durante todo el encuentro la solidez defensiva de Riestra, que bloqueó cada intento del local. El visitante abrió el marcador con un cabezazo de Antony Alonso tras un tiro de esquina y una floja respuesta defensiva.

Sin embargo, los de Gallardo se repusieron rápidamente y Giuliano Galoppo igualó de inmediato para darle respiro al "Millonario".

En la segunda parte, Pedro Ramírez aprovechó una falla defensiva de Fabricio Bustos y puso el 2-1 definitivo para el equipo que dirige Gustavo Benítez.

La impotencia del equipo de Gallardo se trasladó a las tribunas: el Monumental explotó en silbidos y reproches cuando terminó el partido. Para colmo, sobre el final fue expulsado Maximiliano Salas por protestar con vehemencia al juez de línea.

El próximo desafío del Millonario será clave: el jueves 2 de octubre enfrentará a Racing en Rosario por los cuartos de final de la Copa Argentina. Riestra, por su parte, recibirá a Vélez en el Estadio Guillermo Laza.