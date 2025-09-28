SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de septiembre 2025 - 20:47

Histórico: Deportivo Riestra asaltó el Monumental y profundizó el mal momento de River

El "Malevo" se impuso 2-1 en Núñez con goles de Antony Alonso y Pedro Ramírez. El "Millonario" volvió a mostrar un flojo rendimiento y fue silbado por su gente.

Riestra tomó por asalto el Monumental y superó a River.

Riestra tomó por asalto el Monumental y superó a River.

Con este triunfo, Riestra quedó en la cima de la zona B con 22 puntos, además de acercarse a Boca y Argentinos Juniors en la tabla anual, donde suma 46 unidades. River, en tanto, sigue segundo en ambos frentes con 49 puntos, por debajo de Rosario Central (50).

Informate más

River cayó ante Deportivo Riestra en el Monumental

Embed

River padeció durante todo el encuentro la solidez defensiva de Riestra, que bloqueó cada intento del local. El visitante abrió el marcador con un cabezazo de Antony Alonso tras un tiro de esquina y una floja respuesta defensiva.

Sin embargo, los de Gallardo se repusieron rápidamente y Giuliano Galoppo igualó de inmediato para darle respiro al "Millonario".

Embed

En la segunda parte, Pedro Ramírez aprovechó una falla defensiva de Fabricio Bustos y puso el 2-1 definitivo para el equipo que dirige Gustavo Benítez.

Embed

La impotencia del equipo de Gallardo se trasladó a las tribunas: el Monumental explotó en silbidos y reproches cuando terminó el partido. Para colmo, sobre el final fue expulsado Maximiliano Salas por protestar con vehemencia al juez de línea.

El próximo desafío del Millonario será clave: el jueves 2 de octubre enfrentará a Racing en Rosario por los cuartos de final de la Copa Argentina. Riestra, por su parte, recibirá a Vélez en el Estadio Guillermo Laza.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias