La economía rebotó en agosto y creció 0,7%: que sectores lideraron el crecimiento







La actividad económica creció 0,7% en agosto frente a julio y 5,5% interanual, impulsada por comercio, industria y minería. Sin embargo, el escenario sigue condicionado por la incertidumbre política y cambiaria.

En línea con el INDEC, más de 10 sectores crecen. Freepik

Tras varios meses de estancamiento y algunos retrocesos desde el segundo trimestre, la economía mostró señales de recuperación en agosto. Según un reciente relevamiento, el nivel de actividad creció 0,7% en la medición desestacionalizada respecto de julio y registró una suba interanual del 5,5%, el mejor dato en meses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los datos surgen del Índice General de Actividad (IGA) que elabora el estudio Orlando J. Ferreres & Asociados. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la actividad económica muestra un avance del 5,8% respecto de igual período de 2024, impulsado por la intermediación financiera, el comercio mayorista, la industria manufacturera y la actividad minera.

“El crecimiento de agosto es una mejora respecto del mes previo y estuvo traccionado por la intermediación financiera, el comercio mayorista, la industria manufacturera y minas y canteras”, destacó el informe de OJF.

Captura de pantalla 2025-09-28 141654 Cuatro sectores lideraron la suba de la actividad en agosto

Sectores destacados

Agricultura y ganadería: Registró una caída del 2,2% interanual en agosto, con bajas tanto en la producción agrícola (-2,1%) como en la ganadera (-2,3%). En lo que va del año acumula un retroceso del 2,3%.

Industria manufacturera: Anotó un avance anual de 1,7% y acumula una mejora de 2,5% en 2025. En términos desestacionalizados, el rebote fue de 1,1% tras las caídas de junio y julio, gracias al mayor dinamismo de la producción aceitera y automotriz.

Electricidad, gas y agua: Cayó 4,7% interanual en agosto y acumula una baja de 3,0% en lo que va del año, en gran parte por la menor demanda residencial de energía.

Minas y canteras: Sigue siendo uno de los sectores más dinámicos, con un crecimiento anual del 4,9% en agosto y una expansión acumulada de 8% en los primeros ocho meses, impulsada por la producción de petróleo. Captura de pantalla 2025-09-28 122331 Qué sectores siguen liderando el crecimiento, según Ferreres Pese a los buenos datos de agosto, el estudio advierte que el panorama hacia adelante sigue siendo desafiante. “Las tensiones cambiarias y los traspiés políticos del gobierno aumentaron la incertidumbre sobre la marcha económica. Si bien el apoyo explícito de Estados Unidos ayudó a calmar los mercados, la evolución de la actividad parece atada al resultado electoral de octubre”, señala el informe. El propio Indec había reportado que en julio 11 de los 15 sectores medidos por el EMAE mostraron subas interanuales, con especial destaque para la intermediación financiera (+23,2%) y la explotación de minas y canteras (+13,4%).

Temas Actividad económica