El padre de Pablo Grillo habló sobre la evolución de su hijo y reclamó justicia

El fotógrafo fue herido en la represión del 12 de marzo y a día de hoy permanece internado en el Hospital Rocca.

Fabián Grillo, padre del fotógrafo Pablo Grillo , herido durante la represión policial del 12 de marzo en inmediaciones del Congreso , contó que su hijo presenta mejorías en su estado de salud pero aclaró que “todavía le cuesta verbalizar” y pidió Justicia por el joven

En diálogo con C5N, Fabián Grillo detalló que su hijo “ está evolucionando dentro de lo esperado, bastante bien y muy lento ” y que los médicos son optimistas respecto de su recuperación. Señaló que ya comenzó a ingerir líquidos y papillas , aunque continúa con alimentación por sonda, y que sus días transcurren con rutinas de kinesiología, fisioterapia y fonoaudiología .

El padre explicó que Pablo “ está comunicativo pero le cuesta verbalizar ”, aunque logra expresarse más que en las primeras semanas, cuando solo escribía o hacía gestos.También comentó que el fotógrafo escucha música, ve televisión y conversa con amigos y familiares que lo visitan diariamente en el hospital.

Por último, apuntó contra el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero , acusado de disparar contra su hijo: “ Para nosotros, justicia es que sea penalizado con lo que corresponda. No queremos más que eso, simplemente lo que diga la ley ”.

Y concluyó: “Pablo no tuvo la oportunidad de defenderse, lo acusaron e inventaron un delito. Ya lo juzgó la sociedad y espero que la Justicia formalice lo que la sociedad ya definió”.

El gendarme Héctor Guerrero admitió ante la Justicia haber hecho el disparo contra Pablo Grillo pero negó intención de herirlo: "Soy inocente"

Héctor Guerrero, el cabo de gendarmería que hirió gravemente a Pablo Grillo en el marco de la represión policial a la marcha de jubilados del 12 de marzo de este año, prestó declaración indagatoria este miércoles en el marco de la causa en la que se investiga su accionar, luego de que una granada de gas lacrimógeno disparada con su arma impactara en el cráneo del fotoperiodista, quien hasta hoy registra secuelas por el hecho. "Jamás tuve la intención de lastimar", se defendió.

El gendarme se presentó esta mañana ante el juez Ariel Lijo, quien reemplaza a María Servini en el expediente. En ese contexto, en primer término, se le hizo saber al imputado que el hecho que se le atribuye consiste en haber efectuado "varios disparos con una pistola lanza gases marca "FM", con numeración de serie "00660" ubicada en forma horizontal y antirreglamentaria" en dirección a los manifestantes, entre los que se encontraba Grillo.