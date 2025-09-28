Revelaron a quién votó de Lionel Messi para el Balón de Oro 2025: los jóvenes que eligió el capitán argentino

El ocho veces ganador del galardón participó nuevamente como jurado del Trofeo Kopa, premio que distingue al mejor futbolista sub-21 de la temporada.

El astro argentino Lionel Messi, máximo ganador histórico del Balón de Oro con ocho títulos (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), participó nuevamente como jurado en la elección del Trofeo Kopa , galardón que distingue al mejor futbolista sub-21 de la temporada.

En su votación, el capitán de la Selección argentina colocó en el primer lugar a Lamine Yamal , la joven promesa del Barcelona , seguido por Désiré Doué , extremo del Paris Saint-Germain , y completó su podio con Pau Cubarsí , defensor central también del conjunto culé.

La elección de Messi coincide con su voto del año anterior, cuando también destacó a Yamal como el más sobresaliente, aunque en esa ocasión el segundo y tercer puesto correspondieron a Cubarsí y Alejandro Garnacho .

Según informó el medio francés L’Équipe , algunas leyendas como Cristiano Ronaldo , Kevin Keegan y Michel Platini optaron por no participar en la votación de esta edición.

Por otro lado, el Balón de Oro principal es definido por un jurado de 100 periodistas, uno por cada país en función del ranking FIFA. En representación de Argentina, el periodista Ezequiel Fernández Moores ubicó en el primer lugar al francés Ousmane Dembélé, seguido por Vitinha, Lamine Yamal, Pedri y Mohamed Salah, entre otros.

Entre los jugadores argentinos, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister figuraron en los puestos 20 y 22, respectivamente, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez se posicionó octavo en la lucha por el Trofeo Yashin, que premia al mejor arquero del año.