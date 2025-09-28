Emiliano Buendía brilló y Aston Villa logró su primer triunfo en la Premier League

Después de una racha negativa de seis fechas, Aston Villa volvió a sonreír en la Premier League. El conjunto inglés, con Emiliano “Dibu” Martínez como arquero titular, logró su primer triunfo de la temporada al vencer 3-1 a Fulham en Villa Park, resultado que le permitió salir de los puestos de descenso y recuperar confianza en el torneo.
Esta vez, la figura del encuentro no fue el campeón del mundo con Argentina, sino otro marplatense: Emiliano Buendía, quien ingresó en el complemento y fue determinante para cambiar el rumbo del partido. Con su ingreso, el equipo de Unai Emery ganó fluidez y profundidad, y el volante ofensivo selló el marcador con una precisa definición para decretar el 3-1 final.
El desarrollo no fue sencillo. Fulham golpeó temprano, a los tres minutos, con un cabezazo del mexicano Raúl Jiménez, ante una defensa que mostró dudas. Sin embargo, Ollie Watkins igualó antes del descanso con una gran definición por encima del arquero Bernd Leno, dando un respiro a los hinchas locales.
En la segunda parte, las variantes dieron resultado. A los cuatro minutos, John McGinn puso en ventaja al Villa con un potente zurdazo desde afuera del área, y poco después apareció Buendía para coronar una gran jugada colectiva y sellar el triunfo.
Con este resultado, Aston Villa alcanzó los seis puntos y se ubica en la 16ª posición, escapando del fondo de la tabla. Si bien el arranque de la temporada dista del nivel mostrado el año pasado, cuando llegó a cuartos de final de la Champions League, esta victoria representa un alivio y una oportunidad para recomponer el rumbo.
En paralelo, el equipo también disputa la Europa League, donde debutó con una victoria 1-0 ante Bolonia, y buscará recuperar su mejor versión tanto a nivel local como internacional.
