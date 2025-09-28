Racing e Independiente paralizan Avellaneda con el clásico: hora, TV y formaciones







Se trata de un duelo con realidades muy diferentes entre el equipo de Gustavo Costas, que llega tras clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores; y el del debutante Gustavo Quinteros, que todavía no ganó en el certamen local.

El clásico de Avellaneda: Racing vs Independiente Telam

Racing e Independiente chocan este domingo en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 15.15 horas de Argentina en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Se podrá ver por ESPN Premium.

Probables formaciones de Racing vs Independiente Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire o Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Independiente Racing.webp El Rojo y la Academia vuelven a verse las caras. Cómo ver en vivo Racing vs Independiente El partido será transmitido en la Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.