Murió Daniel Castellani, gloria del vóley argentino y medallista olímpico en Seúl 1988 + Agregar ámbito en









El exjugador y entrenador de la Selección atravesaba una grave enfermedad. Fue parte del equipo que logró el bronce olímpico y también dirigió a los seleccionados masculino y femenino.

Daniel Castellani murió a los 65 años. Tuvo una extensa trayectoria en el vóley argentino.

El vóley argentino atraviesa una jornada de profundo dolor por la muerte de Daniel Castellani, una de las figuras más importantes de la historia de este deporte en el país. El exjugador y entrenador falleció este jueves a los 65 años, luego de atravesar una larga enfermedad.

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La noticia fue confirmada por la Federación del Voleibol Argentino (FEVA), que lo despidió con un mensaje en sus redes sociales. “Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani este jueves 25 de junio luego de una larga lucha contra una grave enfermedad”, expresó la entidad.

Daniel Castellani, de medallista olímpico a referente como entrenador

Castellani fue parte de una generación histórica del vóley nacional. Como jugador, integró el seleccionado argentino que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, uno de los mayores logros de la disciplina en el país. También formó parte del equipo que obtuvo el tercer puesto en el Mundial de 1982.

Su vínculo con la Selección no terminó dentro de la cancha. Años después inició una extensa carrera como entrenador y también dejó una marca fuerte desde ese rol. Dirigió al seleccionado masculino y fue el técnico del equipo que ganó los Juegos Panamericanos de 1995, otro de los hitos del vóley argentino.

daniel-castellani-vole Daniel Castellani fue parte de la generación que consiguió el bronce olímpico en Seúl 1988. En la última etapa de su carrera estuvo al frente de Las Panteras, el seleccionado femenino, con un proyecto que tenía como horizonte los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Bajo su conducción, el equipo consiguió el primer título de su historia en la Copa Panamericana y fue subcampeón sudamericano. La FEVA destacó su influencia dentro y fuera de la cancha. “Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha”, señaló en el comunicado. Y agregó: “Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino”. En 2023, Castellani había contado públicamente que le habían detectado cáncer a comienzos de ese año, poco después de asumir el desafío de dirigir a Las Panteras. En ese momento reveló que había atravesado meses de quimioterapia y que el acompañamiento de su familia, sus amigos y el equipo había sido clave para sostenerse durante el tratamiento. Tras conocerse la noticia, distintos espacios del vóley argentino expresaron su pesar. Desde la Selección femenina enviaron un mensaje de acompañamiento a su familia, mientras que la Federación Metropolitana de Vóleibol lo definió como “uno de los principales embajadores a nivel internacional” y una “figura indiscutida” del deporte nacional.

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