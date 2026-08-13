La AFA confirmó las sanciones a Adrián "Maravilla" Martínez y a Orlando Gill

Las dio a conocer el Tribunal de Disciplina este jueves. El delantero de Racing se perderá tres partidos, mientras que el arquero de Argentinos Juniors fue suspendido provisionalmente.

Adrián Martínez de Racing se fue expulsado ante Argentinos Juniors, mientras que Orlando Gill de San Lorenzo vio la roja frente a Huracán.

El Tribunal de Disciplina de la AFA anunció las sanciones que recibieron Adrián “Maravilla” Martínez , de Racing , y Orlando Gill , de San Lorenzo , por las tarjetas rojas que recibieron ambos en sus respectivos encuentros de la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El centrodelantero de la Academia recibió la roja directa en el partido del domingo ante Argentinos Juniors a los 20 minutos del primer tiempo cuando iba 1-0 abajo en el marcador. Fue por una acción en un intento de disputar el balón con Kevin Gutiérrez en la que Martínez golpea, de forma voluntaria, con el codo en la cara al rival.

En un principio la jugada siguió, pero cuando la pelota salió del campo, el árbitro Pablo Dóvalo la revisó en el VAR y al verificar que el futbolista del Bicho no estaba simulando el golpe, expulsó a “Maravilla” .

De acuerdo con el artículo 13 1.e del Código Disciplinario, el goleador de Racing fue suspendido por tres partidos por la pena de “conducta violenta” . Con esto se suma un nuevo problema para el técnico Juan Pablo Vojvoda , su equipo está en el onceavo lugar del Grupo B y perdió a su centrodelantero de cara al cruce contra Boca el domingo 23.

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Martínez se perderá el próximo partido contra Banfield este viernes en Avellaneda, podrá jugar contra Belgrano el 19 de agosto por la Copa Argentina , aunque no estará para los encuentros contra el Xeneize de local y frente a Independiente Rivadavia en Mendoza por la liga.

La sanción que recibió Orlando Gill

El caso del arquero de San Lorenzo, Orlando Gill tuvo una resolución diferente. Fue suspendido provisionalmente y tendrá la posibilidad de presentar su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario.

La tarjeta roja la recibió luego de un cabezazo que le dio a Lucas Blondel, jugador de Huracán, en el clásico que se jugó el domingo en el Nuevo Gasómetro. La decisión se difundió, al igual que la de “Maravilla” Martínez, en el Boletín 6934 del Tribunal de Disciplina.

Pésimas noticias para San Lorenzo



Orlando Gill se va expulsado luego de una agresión contra Blondel.



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La resolución todavía no establece plazos de suspensión determinados. Por el momento, el arquero fue apartado mientras el caso es analizado y el jugador puede hacer su descargo. A la espera de una decisión, Néstor Gorosito tendrá que evaluar sus opciones en el arco del Cuervo. Tras la expulsión de Gill quien ocupó ese lugar había sido José Devecchi.

Todas las tarjetas rojas de Adrián Martínez desde que llegó a Racing

En 117 partidos disputados con la Academia, el centrodelantero vio la tarjeta roja en cinco ocasiones. La primera fue en 2024 contra Gimnasia y Esgrima La Plata por la Liga Profesional, se dio a los 91 minutos cuando Racing perdía 1-0.

El año pasado por los dieciseisavos de la Copa Argentina y a pesar de haber tenido una gran noche en la que convirtió dos goles ante San Martín de San Juan, el oriundo de Campana se fue expulsado por una fuerte falta a Diego González en la mitad de la cancha.

Un par de instancias más tarde, en los cuartos de final de esa misma copa, Adrián Mártinez recibió dos amarillas por codazos a Juan Portillo y a Lucas Martínez Quarta de River. La última expulsión antes de la recibida ante Argentinos Juniors fue en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 frente a Rosario Central, cuando “Maravilla” empujó de manera brusca a Emanuel Coronel en la derrota 2-1 en el estadio Gigante de Arroyito.