La quinta fecha del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino se pone en marcha a partir de este viernes con el único encuentro del día entre Racing y Banfield en Avellaneda desde las 20:30 y finalizará el próximo lunes.
Así se juega la quinta fecha del Torneo Clausura 2026: días y partidos
La jornada comenzará este viernes con el único partido del día entre Racing y Banfield. La misma se extenderá hasta el lunes 17.
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Los partidos continuarán con un fin de semana: el sábado será el día con más encuentros, al contar con seis; entre ellos se destaca el duelo donde Boca visitará a Platense, a partir de las 21:15 en el Estadio Ciudad de Vicente López.
Horas antes, San Lorenzo recibirá a Unión desde las 14:30 en el estadio Nuevo Gasómetro, donde el "Ciclón" se volverá a encontrar con su hinchada luego de haber perdido por 2-0 el clásico ante Huracán, en la fecha pasada.
Además, se llevará a cabo el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia y Esgrima a partir de las 16:45, en el estadio Jorge Luis Hirschi, donde el "Lobo" buscará dar el golpe aprovechando el buen momento que atraviesa, ubicándose segundo en la Zona B.
Por otro lado, el día domingo, River recibe a Argentinos Juniors en el Monumental, desde las 18:00. El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará romper la mala racha y sumar sus primeros puntos en el campeonato, con la dificultad de que se enfrentará al puntero del grupo.
El lunes, Independiente visitará a Lanús en la Fortaleza a las 17:00. El encuentro iba a albergar a la hinchada del "Rojo", pero el "Granate" decidió dar marcha atrás por precaución ante posibles disturbios de la visita, tras la eliminación por Copa Argentina.
Por último, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Talleres de Córdoba cerrarán la quinta fecha del fútbol argentino, a las 21:30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, donde el "Lobo mendocino" buscará seguir entre los ocho mejores.
Cronograma de los partidos de la Fecha 5 del Torneo Clausura
Viernes 14 de agosto
- Racing – Banfield - 20.30 - Árbitro: Andrés Merlos - VAR: Germán Delfino
Sábado 15 de agosto
- Aldosivi – Tigre - 14.30 - Árbitro: Juan Pafundi - VAR: Sebastián Habib
- San Lorenzo – Unión - 14.30 - Árbitro: Leandro Rey Hilfer - VAR: Diego Ceballos
- Estudiantes (LP) – Gimnasia (LP) - 16.45 - Árbitro: Yael Falcón Pérez - VAR: Héctor Paletta
- Newell’s – Deportivo Riestra - 19.00 - Árbitro: Luis Lobo Medina - VAR: Gastón Monson Brizuela
- Belgrano – Independiente Rivadavia Mza. - 19.00 - Árbitro: Nazareno Arasa - VAR: Silvio Trucco
- Platense – Boca - 21.15 - Árbitro: Jorge Baliño - VAR: Lucas Novelli
Domingo 16 de agosto
- Sarmiento – Huracán - 15.00 - Árbitro: Hernán Mastrángelo - VAR: Salomé Di Iorio
- River – Argentinos - 18.00 - Árbitro: Facundo Tello - VAR: Pablo Echavarría
- Central Córdoba – Instituto - 20.15 - Árbitro: Darío Herrera - VAR: José Carreras
- Barracas Central – Rosario Central - 20.15 - Árbitro: Pablo Dóvalo - VAR: Andrés Merlos
Lunes 17 de agosto
- Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán - 14.45 - Árbitro: Fernando Echenique - VAR: Adrián Franklin
- Lanús – Independiente - 17.00 - Árbitro: Sebastián Martínez - VAR: Sebastián Zunino
- Vélez – Defensa y Justicia - 19.15 - Árbitro: Nicolás Ramírez - VAR: Nicolás Lamolina
- Gimnasia (Mza.) – Talleres - 21.30 - Árbitro: Andrés Gariano - VAR: Maximiliano Macheroni