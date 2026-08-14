Así se juega la quinta fecha del Torneo Clausura 2026: días y partidos + Agregar ámbito en









La jornada comenzará este viernes con el único partido del día entre Racing y Banfield. La misma se extenderá hasta el lunes 17.

Así se juega la quinta fecha del Torneo Clausura: días y partidos

La quinta fecha del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino se pone en marcha a partir de este viernes con el único encuentro del día entre Racing y Banfield en Avellaneda desde las 20:30 y finalizará el próximo lunes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los partidos continuarán con un fin de semana: el sábado será el día con más encuentros, al contar con seis; entre ellos se destaca el duelo donde Boca visitará a Platense, a partir de las 21:15 en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Horas antes, San Lorenzo recibirá a Unión desde las 14:30 en el estadio Nuevo Gasómetro, donde el "Ciclón" se volverá a encontrar con su hinchada luego de haber perdido por 2-0 el clásico ante Huracán, en la fecha pasada.

Además, se llevará a cabo el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia y Esgrima a partir de las 16:45, en el estadio Jorge Luis Hirschi, donde el "Lobo" buscará dar el golpe aprovechando el buen momento que atraviesa, ubicándose segundo en la Zona B.

Por otro lado, el día domingo, River recibe a Argentinos Juniors en el Monumental, desde las 18:00. El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará romper la mala racha y sumar sus primeros puntos en el campeonato, con la dificultad de que se enfrentará al puntero del grupo.

El lunes, Independiente visitará a Lanús en la Fortaleza a las 17:00. El encuentro iba a albergar a la hinchada del "Rojo", pero el "Granate" decidió dar marcha atrás por precaución ante posibles disturbios de la visita, tras la eliminación por Copa Argentina. Por último, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Talleres de Córdoba cerrarán la quinta fecha del fútbol argentino, a las 21:30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, donde el "Lobo mendocino" buscará seguir entre los ocho mejores. Cronograma de los partidos de la Fecha 5 del Torneo Clausura Viernes 14 de agosto Racing – Banfield - 20.30 - Árbitro: Andrés Merlos - VAR: Germán Delfino Sábado 15 de agosto Aldosivi – Tigre - 14.30 - Árbitro: Juan Pafundi - VAR: Sebastián Habib

San Lorenzo – Unión - 14.30 - Árbitro: Leandro Rey Hilfer - VAR: Diego Ceballos

Estudiantes (LP) – Gimnasia (LP) - 16.45 - Árbitro: Yael Falcón Pérez - VAR: Héctor Paletta

Newell’s – Deportivo Riestra - 19.00 - Árbitro: Luis Lobo Medina - VAR: Gastón Monson Brizuela

Belgrano – Independiente Rivadavia Mza. - 19.00 - Árbitro: Nazareno Arasa - VAR: Silvio Trucco

Platense – Boca - 21.15 - Árbitro: Jorge Baliño - VAR: Lucas Novelli Domingo 16 de agosto Sarmiento – Huracán - 15.00 - Árbitro: Hernán Mastrángelo - VAR: Salomé Di Iorio

River – Argentinos - 18.00 - Árbitro: Facundo Tello - VAR: Pablo Echavarría

Central Córdoba – Instituto - 20.15 - Árbitro: Darío Herrera - VAR: José Carreras

Barracas Central – Rosario Central - 20.15 - Árbitro: Pablo Dóvalo - VAR: Andrés Merlos Lunes 17 de agosto Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán - 14.45 - Árbitro: Fernando Echenique - VAR: Adrián Franklin

Lanús – Independiente - 17.00 - Árbitro: Sebastián Martínez - VAR: Sebastián Zunino

Vélez – Defensa y Justicia - 19.15 - Árbitro: Nicolás Ramírez - VAR: Nicolás Lamolina

Gimnasia (Mza.) – Talleres - 21.30 - Árbitro: Andrés Gariano - VAR: Maximiliano Macheroni