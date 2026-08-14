Circuito Messi en Rosario: un viaje por las entrañas del astro, que atrae turistas de todo el mundo

Desde la casa natal, en Lavalleja 525, en la zona sur, hasta clubes, murales y espacios deportivos, el tour, autoguiado y gratuito, por los lugares vinculados a la infancia del capitán del seleccionado argentino se convirtió en una de las propuestas turísticas más elegidas por quienes visitan la ciudad.

Circuito Messi, un tour de 13 postas por la zona sur de la ciudad de Rosario para recorrer la vida del mejor jugador del mundo de todos los tiempos.

"Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Tu vida siempre estuvo cerca, y esto es verdad..." comienza una canción de Fito Páez que ya tiene más de 30 años. Fue precisamente en el año 1994 cuando el cantautor lanzó ese popular tema incluido en el álbum Circo Beat. Fue precisamente ese año cuando Lionel Messi, en ese entronces un niño muy pequeño y delgado para su edad, de baja estatura, pero veloz y con un pincel en su zura mágica, comenzaba a pintar en la Escuela de Fútbol Infantil “Malvinas Argentinas” de Newell’s Old Boys los primeros trazos de una carrera tan vertiginosa y ascendente que lo llevaron a convertirse en el mejor jugador del mundo.

Sin embargo, ese historia de amor entre Lionel Messi, el fútbol y Rosario, su ciudad natal, comenzó a los 4 años cuando, impulsado por su abuela, la Pulga ya dejaba a todos con la boca abierta por su destreza, cuando jugaba en el Club Grandoli, una institución de potrero y donde se respira barrio.

Antes de convertirse en leyenda, Lionel Messi fue un chico que, antes de dar el salto y viajar a Barcelona cuando apenas tenía 13 años, se formó en Rosario, en la ciudad donde empezó todo. Su historia no se cuenta únicamente en camisetas o goles, también se refleja en las paredes que convirtieron a la ciudad en una especie de museo a cielo abierto dedicado al ídolo argentino .

El legado de Lionel Messi se convirtió en un verdadero atractivo turístico para Rosario. Cada vez más visitantes llegan a la ciudad con un objetivo claro: conocer los lugares donde nació y creció el campeón del mundo.

Ante la gran demanda turística nacional e internacional por conocer los lugares por donde transitó la infancia de Messi, fue que el Ente de Turismo de Rosario ideó y organizó el “Circuito Messi”, un vasto trayecto geográfico por la zona sur de Rosario que recorre y recuerda la infancia y toda la vida del capitán del seleccionado argentino.

“La idea del circuito tuvo que ver con una fuerte demanda tanto del turismo internacional como del turismo nacional de poder ver cosas que tenían relación con Messi”, expresó Andrea Nisnevich, directora general de Turismo de la Municipalidad de Rosario. “Muchos turistas se acercaban a nuestros puestos de información a preguntar qué cosas de Messi había en la ciudad, qué se podía ver. Esa información siempre estaba desordenada y nuestra idea fue hacer una investigación y poder darle al turista y al vecino una grilla de 13 postas con información de cada uno de estos lugares para el que quiera pueda ir a recorrerlos y conocer un poco más. La idea era rescatar aquellos lugares que fueron formando a la súper estrella que hoy vemos. El recorrido está pensado para recuperar los espacios que tienen a nuestro querido Leo Messi como protagonista. Messi está asociado mundialmente con valores de esfuerzo, humildad", dijo.

"Intentamos con el circuito encontrar esos lugares, esas historias que estuvieron detrás y que de alguna manera lo formaron. No es casualidad que Lionel haya nacido en Rosario, se haya criado acá y sea lo que es. Es producto de su ciudad y queríamos vincular esas dos cosas”, aseguró con orgullo la funcionaria del ETUR.

“Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987 en el Hospital Italiano Garibaldi de Rosario. Desde ese momento, la ciudad es para la Pulga el lugar que lo une a sus afectos. Es donde están sus amigos, su familia y sus pasiones. Donde deja su vida de super estrella y vuelve a la del pibe de barrio, ese espíritu que porta con humildad en cada partido”, figura en la web rosario.tur.ar.

Rosario no es solamente la ciudad donde nació Lionel Messi, es el escenario donde comenzó una de las historias más extraordinarias del deporte mundial y por la cual el turista quiere recorrerla, como queriendo palpitar a cada paso el crecimiento del mejor futbolista del universo.

Por eso el Ente de Turismo de Rosario propone un recorrido gratuito que invita a descubrir la ciudad desde la mirada del capitán argentino. Incluye el barrio donde creció, la escuela a la que asistió, los clubes donde dio sus primeros pasos, murales dedicados a su figura y el museo que exhibe algunos de sus objetos más valiosos.

El recorrido también permite conocer el Complejo Malvinas Argentinas, la histórica escuela de fútbol infantil de Newell’s Old Boys. Allí comenzó su vínculo formal con el club rojinegro y formó parte de la recordada “Máquina del 87”, categoría que dominó el fútbol infantil rosarino y en la que el delantero acumuló más de 230 goles.

Así comenzó a escribir su propia historia, desde chico ya levantar una copa se iba haciendo costumbre para Lionel Messi. Instagram Messi

Con respecto a las estaciones, no hay estadísticas de cuál es la más visitada. Hay muchas paradas que son muy interesantes. Todo el trabajo que se hizo en el barrio de Lionel ahí en La Bajada (su barrio de la infancia en 1º de Mayo y Uriburu) es muy interesante. Es una galería a cielo abierto. Hay muchos murales, muchas cosas y vivencias del ídolo rosarino para recorrer y admirar.

El Circuito Messi se puede realizar de forma autoguiada con una aplicación oficial de turismo que permite descargar el circuito de manera gratuita, o por intermedio de una agencia de turismo. En lo relacionado a tiempo y costos, la experiencia dura entre 3 y 4 horas y los precios varían según la modalidad: un servicio guiado privado en vehículo ronda los $85.000 para dos personas, mientras que excursiones grupales de medio día desde otras localidades o con traslados incluidos parten desde los $70.000 por persona.

Una recorrida por la vida de Messi

El Circuito Messi es una iniciativa que busca dejar la marca de la Pulga en Rosario. El recorrido reúne una serie de murales ubicados en lugares que marcaron su niñez y adolescencia, rincones que lo vieron crecer, caer, levantarse y empezar a construir el camino que lo llevaría a convertirse en el mejor futbolista del mundo.

El proyecto nace del vínculo emocional que Messi despierta en los vecinos de su barrio. A través del color y el arte, las obras retratan distintos momentos de su vida y rinden homenaje al ciudadano ilustre de Rosario. También ponen en evidencia el impacto positivo y el valor social que su figura representa para la ciudad.

El recorrido comienza en la casa de su infancia y termina en uno de los homenajes más imponentes: el mural de 70 metros ubicado en la zona del Monumento Nacional a la Bandera, como el punto emblemático de las 13 postas que son:

1) Museo del Deporte Santafesino (Ayacucho 4.400)

A metros de la casa donde se crió Messi, propone un recorrido por la gloriosa historia deportiva de la provincia de Santa Fe.

Este museo se encuentra donde antes funcionaba el Batallón 121. De chico, Messi y sus amigos burlaban la guardia de los soldados que cuidaban el lugar y se colaban en el enorme terreno que se convertía en un potrero para emular una cancha de once. En la actualidad, un gran cubo metálico de 40 metros de altura sobresale en el Parque Héroes de Malvinas. Aquí se aloja un museo que homenajea a atletas que hicieron grande al deporte nacional y nacieron en la provincia de Santa Fe.

En el subsuelo al finalizar el recorrido se puede observar un espacio exclusivo sobre el astro rosarino con el Balón y el Botín de Oro perteneciente a Lionel Messi y que él mismo donó especialmente al museo. Además, podrás encontrar una réplica de la Copa del Mundo 2022.

El Museo del Deporte Santafesino exhibe el Balón y el Botín de Oro de Lionel Messi. @Santa Fe Cultura

2) Barrio La Bajada (Comprendido entre Uriburu, Ayacucho, Sánchez de Thompson e Ibáñez)

La casa de la familia Messi se encuentra en la emblemática zona sur de Rosario, precisamente en Lavalleja 525.

Por las cortadas del barrio la Pulga jugaba al fútbol con sus hermanos y amigos. Hoy el barrio está vestido de celeste y blanco por iniciativa de vecinas y vecinos. Cordones y postes de luz llevan los colores de la bandera argentina e inscripciones con el número 10 en homenaje al referente de la selección. La figura del crack también puede verse en alguno de los 34 murales que decoran el barrio y que fueron realizados en el primer Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público.

3) Escuela Las Heras (Buenos Aires 4.800)

La vida escolar de Leo transcurrió en la Escuela N* 66 “General Las Heras”, a pocas cuadras de su casa. Como no podía ser de otra manera, Messi se destacaba en educación física. Las maestras lo recuerdan como un chico tímido y tranquilo que ya demostraba todo su potencial con la pelota en cada recreo.

En 2007, Messi volvió a su escuela para una reunión de ex-alumnos que se realizó especialmente para recibir al crack que ya era reconocido en todo el mundo. En 2015, por iniciativa de la Fundación Messi, se realizó un mural en el patio que lo muestra con la camiseta albiceleste, obra del artista brasileño Paulo Consentino.

4) Club El Campito (Ibañez y Lavalleja - Juan Manuel de Rosas y Estado de Israel)

El potrero donde Leo Messi empezó su relación con la pelota hoy es un club de barrio. En esta canchita hizo sus primeros amigos y pasaba largas tardes pateando la pelota y andando en bici.

En diciembre de 2018 estos amigos decidieron transformar el lugar en un espacio de encuentros recreativos, artísticos y deportivos. Niñas y niños del barrio La Bajada hoy pueden disfrutar de un lugar donde practicar distintos deportes, juntarse con amigos y soñar como lo hacía Leo.

5) Mural "De Otra Galaxia y de mi barrio" (Azara y Buenos Aires)

El mural fue pintado mientras se jugaba la Copa América 2021 en las intersecciones de las calles Azara y Buenos Aires, en el barrio La Bajada, frente a la escuela de su infancia, a 15 cuadras de la casa en la que nació Messi.

Muestra en primer plano el rostro de Messi con dos botines colgándole del cuello: el de la derecha, de color negro y el otro, dorado. Entre ambos botines, en el pecho, hay un Messi niño y tiene una frase que dice: "De otra galaxia y de mi barrio". Este mural fue declarado de interés turístico por el Ente Turístico de Rosario.

6) Anto y Leo (Oroño y Circunvalación)

Fue amor a primera vista. A los 9 años Lucas Scaglia, amigo de Lionel, invitó a su prima Antonella a disfrutar del río Paraná con ellos.

Allí comenzó a entrelazarse la vida de ambos. Se hicieron buenos amigos y más allá de que Leo se fue a vivir a Barcelona nunca perdieron contacto. Para 2007 su relación era de público conocimiento y para 2018 ya habían nacido sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Anto y Leo eligieron casarse en su ciudad natal que durante una semana se volvió el epicentro del mundo. Las estrellas del fútbol, de la música, sus amigos del barrio y todos los medios se dieron cita en el City Center Rosario ese 30 de junio de 2017.

7) Club Abanderado Grandoli (Gregorio de Laferrere 4800)

Acá empezó todo. La historia cuenta que al partido le faltaba un jugador, en la tribuna con apenas cuatro años estaba Lionel con su abuela Celia que habían ido a ver jugar a Matías, su hermano cuatro años mayor. Rápida de reflejos, Celia le propuso al entrenador, Salvador Aparicio, que lo ponga al más chiquito de los Messi. El entrenador aceptó e invitó a Leo a jugar. El pichón de crack tuvo una actuación sobresaliente y hasta dio el gol del triunfo al equipo. El típico festejo de Messi se originó en este lugar cuando le dedicó ese gol a su abuela.

Frente al club se encuentra el mural “De otra Galaxia y de Grandoli “que retrata al crack en sus inicios con la camiseta roja del Abanderado Grandoli. Los artistas que participaron son Lisandro Urteaga, Marlene Zuriaga y Gabriel Griffa con la participación de Aldo Vercellino como ilustrador. Pintaron al 10 en la Torre 6 de monoblocks de Sánchez de Thompson y Gregorio de Laferrere.

8) Coloso del Parque (Av. Int. Morcillo 2000)

El estadio de Newell's "Marcelo A. Bielsa" viste de rojo y negro la pasión futbolera en el Parque de la Independencia.

El club Newell's Old Boys, fundado en 1903, debe su nombre al británico Isaac Newell, prócer de la educación rosarina y apasionado por el fútbol.

Visitas al estadio: Sábados 10 h. (Duración 1 hora). Entradas en las oficinas de atención al socio, con cupo limitado y por orden de llegada. Requisito: estar registrado en Newell’s Pass. Las entradas tienen un costo de $6.000 para socios y $8.000 para no socios.

9) Central Córdoba

Pocos saben que Messi vistió la camiseta azul y roja del Charrúa, como se conoce a este mítico club del barrio La Tablada, en diciembre de 1995. Aquí, por influencia de un amigo, jugó un torneo infantil de verano en el que se consagró campeón ganando la final ante Social Lux. Los registros audiovisuales lo muestran gambeteando y siendo clave en la consagración de su equipo.

10) Paseo olímpicos

La placa estrella del paseo se encuentra en la intersección de Av. Pellegrini y Entre Ríos donde figura Lionel Andrés Messi quien en 2008 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, China.

El paseo es un homenaje que la ciudad le rinde a los representantes que tuvo en la máxima cita del deporte mundial. Se extiende por ambas veredas de avenida Pellegrini, desde Moreno a Sarmiento, donde se pueden ver placas con los nombres de cada uno de los deportistas reconocidos, además de la disciplina, fecha y lugar donde compitieron.

11) Complejo Malvinas (Zeballos 3185)

"Malvinas Argentinas" es la escuela de fútbol infantil de Newell's Old Boys. Fue aquí donde Messi comenzó a acercarse a su futuro como profesional. Leo iba de chico a ver a su hermano Rodrigo y un día lo invitaron a sumarse a uno de los equipos. Ahí empezó su vínculo formal con Newell’s. La ficha 99231 de la Asociación Rosarina de Fútbol indica que Messi fichó por el club rojinegro el 30 de marzo de 1994 y debutó ante Pablo VI convirtiendo 4 tantos en la victoria 6 a 0 de la Lepra. El equipo que conformó Lionel arrasaba con todos sus rivales, lo llamaron la Máquina del 87 en honor a la virtud ganadora de la categoría. En su trayectoria infantil sumó un total de 234 goles en 176 partidos.

Este mural en homenaje a Messi es el de mayor dimensión: tiene 69 metros de alto y está ubicado en la Avenida de la Libertad 328. @ETR

12) Mural Ciudad De otra galaxia y de mi ciudad (Av. de la Libertad 328)

Este mural, de 69 metros de altura, se convirtió en el homenaje de mayores dimensiones que hay en Rosario para el capitán de la selección argentina.

La obra titulada “De otra galaxia y de mi ciudad”, es parte del proyecto por el cual en 2021 se hizo otro mural en homenaje a la pulga, en su barrio, La Bajada, en el marco de la Copa América.

Fue realizada por los artistas Jacinto Urteaga, Marlene Zuriaga y Lisandro Urteaga, miembros del grupo Imagina Pintura Mural. El trabajo cubrió una superficie 534 metros cuadrados.

Este mural muestra un Lionel que mira de frente, parado en su tierra y bajo un cielo en común. Se toca el pecho, donde siente crecer el amor celeste y blanco.

13) Monumento a mundialistas (Parque Nacional a la bandera, Av. Belgrano 500)

Monumento a mundialistas es denominado ·Rosario Capital Mundial del Fútbol”. Es una instalación que recrea la forma de una pelota y que recuerda y homenajea a cada uno de los y las futbolistas de origen rosarino, surgidos de las divisiones inferiores de clubes de Rosario o que jugaron en equipos de la ciudad y actuaron en alguno de los campeonatos mundiales desarrollados desde 1958 hasta la actualidad. Se destaca la presencia de los campeones del mundo en 2022, Lionel Messi, quien participó en 6 mundiales- y de Ángel Di María, quien participó en 4.

Más que una selección de lugares, el Circuito Messi propone contar la historia del chico que nunca dejó de sentirse rosarino. Cada parada construye un fragmento de su esencia, de esa infancia que perdura en la memoria de vecinos, amigos y entrenadores que compartieron con él sus primeros años.