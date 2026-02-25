Murió "Pipo" Marín, histórico dirigente del Ascenso + Seguir en









La casa madre del fútbol argentino lamentó con un comunicado la muerte del histórico dirigente de Acassuso y el Ascenso.

La AFA conmocionada por la muerte de "Pipo" Marín, vocal del Comité Ejecutivo e histórico dirigente del Ascenso

La AFA lamentó este miércoles la muerte de Francisco Javier "Pipo" Marín, histórico dirigente de Acassuso y figura del Ascenso del fútbol argentino. Marín ocupaba el cargo de vicepresidente 1° en su club al momento de su muerte y había recorrido todos los espacios dentro de la institución de San Isidro. Era uno de los directivos más cercanos a Claudio Tapia y Pablo Toviggino desde su rol como referente en la estructura de las categorías bajas.

image El comunicado de la AFA por la muerte de "Pipo" Marín "La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más profundo dolor por el fallecimiento de Javier Francisco “Pipo” Marín, vicepresidente del Club Atlético Acassuso y Vocal del Comité Ejecutivo de esta Asociación. Su partida enluta a toda la dirigencia del fútbol argentino, que hoy despide a un hombre comprometido, leal y profundamente identificado con los valores de la institución.

Desde su rol en Acassuso y su labor dentro del Comité Ejecutivo, Marín trabajó con dedicación y convicción en cada instancia de debate y construcción colectiva. Fue un dirigente de diálogo y firmeza conceptual, siempre dispuesto a aportar su mirada para fortalecer el crecimiento del fútbol en todas sus categorías, con una clara vocación de servicio y sentido institucional.

Quienes compartieron con él el día a día destacan su calidad humana, su responsabilidad y su permanente búsqueda de consensos. Su presencia activa y su compromiso constante lo convirtieron en una voz respetada, donde defendió con pasión los intereses de los clubes y el desarrollo de nuestra disciplina.

En este momento de inmensa tristeza, la AFA acompaña a su familia, a la comunidad del Club Atlético Acassuso y a todos sus afectos, elevando una oración por su eterno descanso. Javier “Pipo” Marín deja una huella imborrable en el fútbol argentino y un legado que perdurará en el tiempo".

Temas AFA

ascenso

muerte