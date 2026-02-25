Estuvo preso seis años por abuso sexual y volvió a jugar al fútbol ante Boca

El exdefensor de Independiente, Alexis Zárate , quien estuvo preso por abuso sexual , volvió a jugar al fútbol profesional: fue titular en Gimnasia de Chivilcoy ante Boca, por los 32avos de final de la Copa Argentina .

El defensor estuvo privado de su libertad durante 6 años y 6 meses debido a la condena que tuvo que cumplir. El suceso que derivó en la sentencia tuvo lugar el 16 de marzo de 2014, cuando el zaguero se apersonó en el departamento de Wilde de su entonces compañero Martín Benítez .

Según se dictaminó en el juicio oral, Giuliana Peralta , pareja de Benítez, fue agredida por Zárate mientras dormía. Finalmente, el futbolista fue condenado en septiembre del 2017, pero recién cumplió la misma a partir de 2020.

El ex Independiente y Temperley permaneció en prisión en la Unidad Penal 19 de Saavedra hasta que en enero de 2025, Zárate solicitó la libertad condicional, pedido que fue aprobado en agosto de ese mismo año.

Actualmente, el futbolista se encuentra en un proceso de libertad bajo buena conducta, situación que le permitió volver a practicar el deporte profesionalmente.

image

Sin embargo, su reinserción en el mundo del fútbol no fue sencilla. En diciembre del 2025, Argentinos de Quilmes había anunciado su contratación para disputar la Primera B Metropolitana, pero luego del repudio generado por el fichaje, la institución decidió revertir su decisión e interrumpir el acuerdo.

Por último, Gimnasia de Chivilcoy le abrió las puertas para la temporada 2026 y el jugador volvió a las canchas para enfrentar a Boca en los 32avos de final de la Copa Argentina. Cabe destacar que su último encuentro en el país, previo a un breve paso por Letonia en 2018, ocurrió cuando defendía la camiseta de Temperley en 2017, también por Copa Argentina.