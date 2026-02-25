Los bancos y los servicios financieros se imponen como los main sponsors de la Liga Profesional

En la actualidad, el gráfico de sponsors 2026 de los equipos de Primera División expone una radiografía sumamente clara, donde se financian cada vez más con dinero digital, consumo masivo y servicios, alejándose de las marcas y rubros industriales tradicionales.

El mapa de sponsoreo del fútbol argentino de Primera División cambió. Las marcas tradicionales y populares fueron reemplazads por los bancos, entindades financieras y casinos online.

Las marcas históricas ligadas a la industria y al consumo popular y masivo ya dejaron hace bastante tiempo de ser uno de los principales sostenes financieros del fútbol argentino

En la actualidad, el mapa de sponsoreo de la Liga Profesional de la AFA refleja una variación estructural en el financiamiento de los clubes con el ingreso creciente del sistema financiero y del juego online.

El sector financiero es el dominador de los patrocinios , convirtiéndose en el principal sostén económico de los clubes. Bancos, billeteras virtuales, fintech y empresas de servicios financieros aparecen asociados a camisetas, mangas, shorts y naming de estadios. La visibilidad del fútbol sigue siendo una plataforma central para disputar confianza, masividad y bancarización.

Nueve de los treinta equipos cuentan con un sponsor bancario o financiero en el frente de su camiseta. Banco Macro tiene presencia en cuatro de ellos: Belgrano, Instituto, Gimnasia de Mendoza y Tigre.

San Lorenzo hasta la fecha 5ta fecha del presente torneo de Primera División tuvo como main sponsor al grupo financiero IEB+, pero ya este último fin de semana en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto jugó sin publicidad en el fren te de su camiseta.

En segundo lugar se ubican los casino online y las apuestas deportivas, un rubro que más creció en los últimos años y que hoy atraviesa transversalmente a casi toda la liga.

El patrocinio de casas de apuestas y casinos online ha tenido un crecimiento exponencial en el fútbol argentino, convirtiéndose en el segundo principal sponsor en la camiseta de 8 clubes de primera, impulsado por la legalización del sector y cifras millonarias que triplican acuerdos anteriores.

Los patrocinadores de apuestas o casino online están presentes en las camisetas de 8 clubes: Boca, River, Independiente, Racing, Rosario Central, Newell's, Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia. Seis de ellos forman parte del Top 7 de clubes con más socios.

Los clubes experimentan una inyección de capital significativa. Por ejemplo, Betsson paga a Boca USD 7.500.000 anuales hasta 2028, mientras que Codere abona a River cerca de USD 3.500.000 - 5.000.000 por año.

Otra categoría presente son las empresas de construcción: Mapei en Lanús y Holcim en Talleres, mientras que otros cuatro clubes no tienen main sponsor en su camiseta: Aldosivi, Barracas Central, Banfield y Estudiantes (RC) y el menciionado San Lorenzo, que en los próximos días, anunciará a su nuevo main sponsor.

Más atrás aparece un conglomerado de rubros ligados al consumo masivo, que incluye bebidas, alimentos, aromatizantes, electricidad, electrodomésticos y cadenas comerciales. Este bloque sigue apostando al fútbol como canal de alcance federal, aunque con menor peso relativo que en décadas anteriores.

El resto de los equipos tienen patrocinadores varios que van desde las bebidas energizantes (Speed en Dep. Riestra) hasta una obra social (OSPAT en Unión) y aromatizantes de ambientes (Saphirus en Vélez Sarsfield).

El mapa del sponsoreo de la Liga Profesional también demuestra una asimetría entre clubes grandes y medianos. Mientras los equipos con mayor exposición concentran sponsors financieros y casas de apuestas de alcance nacional o regional, los clubes de las provincias o de menor presupuesto recurren a marcas locales, mutuales, cooperativas o empresas de cercanía.

