El Comité de AFA decretó un paro y suspendió la fecha 9 en rechazo a las denuncias de ARCA

Los dirigentes de los principales clubes del fútbol argentino votaron en favor de frenar el fútbol argentino por cuatro días. Es a raíz de las denuncias de la agencia recaudatoria por presunta deuda impositiva.

Los dirigentes de la AFA rechazaron las denuncias de ARCA sobre deudas impositivas. Ámbito Financiero

Los dirigentes de los clubes argentinos que integran el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se plegaron en defensa de su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y ordenaron un paro de cuatro días y la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol en repudio a una denuncia realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta deuda impositiva.

Esta tarde, los representantes de las asociaciones se reunieron para plantar cara contra la avanzada judicial del Gobierno nacional y, en virtud del llamado a indagatoria a las principales autoridades de la AFA, decidieron votar una suspensión de los partidos que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo tanto en la primera división como en el resto de las categorías del fútbol argentino.

En un comunicado difundido este lunes, el Comité Ejecutivo de la AFA respondió a las acusaciones sobre presunta deuda en materia del impuesto a las Ganancias, IVA y aportes patronales por $19.353 millones. Aseguraron que la organización "no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad", manifestaron.

También afirmaron que el pago de estas obligaciones fiscales "se hizo en forma previa a su vencimiento", cuestión que, según dijeron, ya fue aclarado ante el tribunal interviniente, y que al día de hoy "se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones".

Los representantes de los clubes denunciaron que las autoridades de ARCA pretende considerar que dichas obligaciones, que según aclararon aún no se encuentran vencidas, se transformen "en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes".

Por ese motivo, los dirigentes que integran el Comité de AFA decidieron "por decisión unánime" plegarse en apoyo a Tapia y convocar a una medida de fuerza para suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo "en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino". La decisión abarca al resto de las categorías. El comunicado de AFA sobre ARCA comunicado afa

