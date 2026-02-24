Patricia Bullrich calificó de "ridículo" el paro en el fútbol por la causa que involucra a la AFA

La presidenta del bloque libertario en el Senado aseguró que la suspensión de la fecha es "confundir la institución" con las conductas de sus dirigentes.

Consultada sobre la decisión de convocar a un cese de actividades coincidiendo con las indagatorias de los directivos, la senadora afirmó que detener la actividad deportiva por esa razón equivale a mezclar responsabilidades personales con el funcionamiento institucional .

“ Ridículo. Que paren el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la Justicia es confundir la institución con sus conductas ”, sostuvo.

Con ese planteo, la senadora manifestó su rechazo a la postura de sectores del fútbol argentino que suspendieron la fecha 9 del Torneo Apertura como gesto de apoyo a la conducción de la AFA , en el marco de la causa por presuntas irregularidades fiscales iniciada por ARCA.

Las declaraciones de Bullrich se suman a la creciente repercusión política del conflicto, que ya generó pronunciamientos de dirigentes, árbitros y clubes, y mantiene en suspenso la continuidad normal de los torneos en todas las categorías del fútbol argentino.

Patricia Bullrich ya había adelantado que buscará “estudiar la transparencia” dentro de la AFA

Hace algunas semanas, Bullrich adelantó que desde el Congreso buscará “estudiar la transparencia” dentro de la AFA.

En medio de la enemistad del Gobierno con Tapia, Bullrich expresó: “Yo lo digo como senadora. Yo lo estuve estudiando. La AFA es una asociación sin fines de lucro que tiene el monopolio de todo. ¿Por qué tiene el monopolio de todo? ¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección?”.

Bullrich fue consultada sobre si le parecería correcto que la AFA fuera intervenida: “No lo puedo decir porque no lo hemos hablado. Lo estoy estudiando desde la perspectiva legal porque hoy juro. Entonces, voy a tener la posibilidad de que en la Argentina pensemos en la transparencia”.

“Muchas veces pensamos que las instituciones son los tres poderes, pero hay muchas instituciones en la Argentina que se mueven como si nada hubiera cambiado. Y las cosas se están cambiando”, sostuvo en declaraciones radiales.