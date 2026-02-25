El contraste de Adam Bareiro: de la salida sin goles en River al debut con dos tantos en Boca + Seguir en









El delantero paraguayo tuvo un debut soñado en Boca, donde metió doblete en la Copa Argentina. Así, ya marcó una gran diferencia con su paso por River.

Ante el errático presente de Edinson Cavani y Miguel Merentiel -sumado a la ausencia por lesión de Milton Giménez-, Adam Bareiro se ganó un lugar inmediatamente en el equipo de Ubeda y respondió con dos goles en su debut, algo que pocos delanteros lograron hacer en Boca.

En contraste de su fallido paso por River, donde no marcó goles en 16 partidos (567 minutos en total), Bareiro tardó sólo 41 minutos en anotar su primer gol en Boca y 55 el segundo. Si bien fue contra un equipo de Torneo Federal, ya hizo más que en el "Millonario".

A mediados del 2024, Bareiro arribó a River a cambio de cuatro millones y medio de dólares, tras un gran segundo ciclo en San Lorenzo. Sin embargo, su paso por el "Millonario" no fue nada bueno y se fue rápidamente con la espina de no marcar goles.

El paraguayo llegó mientras Martín Demichelis era el entrenador, pero con su despido a los pocos días y la llegada de Marcelo Gallardo, perdió terreno, como tantos otros refuerzos de aquel mercado. Tras seis meses en Núñez, se fue cedido al Al-Rayyan de Qatar y a mediados del 2025 lo adquirió Fortaleza de Brasil.