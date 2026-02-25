La nueva regla que la FIFA busca imponer en el fútbol, el "minuto médico obligatorio": qué es y cuándo podría implementarse + Seguir en









La propuesta será debatida por la International Football Association Board y busca desincentivar simulaciones y exageraciones de lesiones.

La FIFA sigue empujando cambios reglamentarios con un objetivo claro: aumentar el tiempo efectivo de juego. En esa línea, ahora busca implementar una nueva medida para evitar las simulaciones y pérdida deliberada de tiempo por presunta lesión.

La iniciativa será analizada en la próxima reunión anual de la IFAB. La misma plantea que todo jugador que reciba atención médica dentro del campo de juego luego deberá permanecer obligatoriamente un minuto fuera, antes de poder reincorporarse.

Actualmente, el reglamento no establece un tiempo mínimo de permanencia fuera del campo, dejando la decisión en manos del árbitro.

Con esta modificación, se busca un parámetro uniforme a nivel mundial y una consecuencia deportiva concreta: el equipo quedará momentáneamente con un jugador menos.

De aprobarse, la medida podría implementarse primero de manera experimental y luego incorporarse de forma definitiva a las Reglas de Juego a partir de la temporada 2026/27.

