Cuándo será el último partido de Coudet en el Alavés y qué falta para que llegue a River

El entrenador argentino de 51 años dirigirá por última vez al Deportivo Alavés de España y luego viajará a país para firmar con River Plate.

River avanzó fuerte y estaría cerca de cerrar la llegada del entrenador Eduardo “Chacho” Coudet como el sucesor de Marcelo Gallardo.

La dirigencia del “Millonario”, encabezada por Stefano Di Carlo, se contactó con el entorno del director técnico, llegó a un acuerdo de palabra y solo restaría definir su salida del Deportivo Alavés de España.

Las rápidas conversaciones se dieron entre la Comisión Directiva de River y Christian Bragarnik, representante de Coudet. Tras breves charlas, las partes se pusieron de acuerdo en los números y todo estaría encaminado para que “Chacho” continúe su carrera como DT del "Millonario".

Las despedidas de Gallardo y Coudet, casi simultáneas Cabe destacar que mientras Gallardo dirigirá su último partido en River ante Banfield este jueves, Coudet hará los mismo el viernes en el Alavés, frente al Levante. Luego, el "Chacho" arreglará su salida del conjunto español, donde no tiene cláusula de rescisión, para volver al país.