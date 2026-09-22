Murió Tulio Crespi, histórico constructor que revolucionó el automovilismo argentino

Tulio Crespi murió a los 88 años y dejó atrás más de seis décadas de trabajo ligado al automovilismo argentino. Constructor, preparador y creador de autos de competición, desarrolló proyectos en distintas categorías.

El histórico constructor, diseñador y piloto Tulio Crespi murió a los 88 años , tras una trayectoria de más de seis décadas ligada al automovilismo argentino y a la fabricación artesanal de autos de competición.

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Crespi fue uno de los grandes referentes de los fierros nacionales y su historia quedó vinculada a modelos emblemáticos como el Tulia 1 y el Petiso-Torino , además de los miles de vehículos que salieron de su fábrica instalada en Balcarce.

Su relación con los autos comenzó desde muy joven, influenciado por su hermano Humberto “Nenín” Crespi , quien lo acercó al ambiente de las carreras.

En 1961 instaló su primer taller en Palermo Viejo y dos años después construyó el Tulia 1 , un monoposto inspirado en un pequeño NSU que marcó el comienzo de una nueva etapa en su carrera.

Crespi no solamente diseñó y fabricó aquel vehículo, sino que decidió manejarlo. El 22 de marzo de 1963 debutó como piloto en el entonces Autódromo General San Martín y ganó la carrera con el auto que había construido en su propio taller.

A partir de entonces desarrolló monopostos y chasis para diferentes categorías nacionales. Su apellido alcanzó una presencia particularmente importante en la Fórmula Renault, por donde pasaron distintas generaciones de pilotos.

Otra de sus creaciones más recordadas fue el Petiso, nacido después de que el Torino de Turismo Carretera de Nasif Estéfano sufriera un fuerte accidente en 1967 y llegara prácticamente destruido a su taller.

En lugar de limitarse a reparar el Torino, Crespi transformó profundamente su carrocería: lo hizo más corto y bajo y modificó la caída del techo. El resultado fue un vehículo con una silueta completamente diferente.

Aquel trabajo derivó posteriormente en los autos de calle Tulia GT y Tulieta GT. El alcance de sus diseños trascendió la Argentina y Crespi llegó a presentar sus vehículos en el Salón del Automóvil de París de 1976.

Durante la década de 1980 y por recomendación de Juan Manuel Fangio, trasladó su actividad a Balcarce, donde instaló sobre la Ruta 226 la fábrica desde la cual continuó construyendo chasis, monopostos y autos de competición.

Balcarce también se convirtió en el lugar donde desarrolló el proyecto junto a su familia. Sus hijos se incorporaron a la empresa y continuaron ligados al diseño, la fabricación y la gestión de los vehículos.

Para 2024, la familia contabilizaba más de 2.000 autos construidos a lo largo de la historia de Crespi Competición. Sus vehículos participaron en categorías como Turismo Carretera, TC2000 y distintas divisiones de monopostos.

El proyecto que llevó los autos de Crespi a Netflix

Uno de sus últimos grandes trabajos tuvo repercusión internacional. Crespi y sus hijos participaron desde la fábrica de Balcarce en la construcción de los vehículos utilizados para “Senna”, la serie sobre Ayrton Senna.

La familia argentina construyó 22 réplicas de autos utilizados por Senna y sus principales rivales, en un proyecto que abarcó vehículos correspondientes a diferentes etapas de la carrera del piloto brasileño, desde la Fórmula Ford hasta la Fórmula 1.

El Lotus de F1 de Senna, recreado por Tulio Crespi. Foto: Agencia NA (@crespi_formulaconcept)

Para concretarlo tuvieron que fabricar chasis a escala real y definir los componentes mecánicos, las suspensiones, los frenos y los motores necesarios para que los vehículos pudieran utilizarse durante las filmaciones.

Antes de morir, Crespi dejó una carta en la que pidió que no lo recordaran por su enfermedad, sino por la vida que había llevado. Allí se definió como “un laburante del fierro” y agradeció a su familia, trabajadores, proveedores y pilotos.

“Viví 88 años haciendo exactamente lo que amé. ¿Cuánta gente puede decir eso?”, expresó el constructor, quien además confirmó que su fábrica quedaría en manos de sus hijos para continuar con el legado familiar.

“Sigan haciendo ruido. Sigan armando autos en talleres chiquitos pensando que pueden ganarle a los grandes, porque yo pude y lo hice”, escribió Crespi en uno de los últimos pasajes de su despedida.