Red Bull recuperó a su piloto principal en un fin de semana especial para la Fórmula 1 + Agregar ámbito en









El piloto francés Isack Hadjar volverá a un Gran Premio luego de su lesión y buscará reponerse de los puntos perdidos del campeonato de pilotos. Además, el domingo no albergará la carrera principal, sino que se disputará el sábado.

Isack Hadjar volverá a correr con Red Bull en el Gran Premio de Azerbaiyán, de la Fórmula 1.

Isack Hadjar volverá a correr con Red Bull Racing en el Gran Premio de Bakú, Azerbaiyán y dirá presente después de tres carreras de ausencia por una fractura en su muñeca izquierda durante las vacaciones de verano.

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El piloto francés perjudicó su físico cuando aprovechó el receso de la máxima categoría para entrenar y, con un mal movimiento, se fracturó mientras boxeaba, según informó la BBC. Ante esta situación, su reemplazante fue Liam Lawson, piloto de Racing Bulls –segundo equipo de la bebida energizante en la F1–, y cosechó 14 puntos en su ausencia.

Isack Hadjar con Red Bull. En el comunicado oficial que publicó Red Bull este martes, aseguraron su regreso: “Oracle Red Bull Racing está encantado de dar la bienvenida de regreso a Isack Hadjar este fin de semana, después de tener una exitosa recuperación de su lesión en la muñeca. Isack regresará a la acción este jueves en el Circuito de Bakú”, aseguraron.

Además, también se encargaron de darle las gracias al piloto que lo sustituyó: “El equipo quiere agradecer sinceramente a Liam por su profesionalismo, dedicación y trabajo fuerte en las pasadas tres carreras. Intervino bajo circunstancias difíciles y entregó algunos resultados destacados e hizo una invaluable contribución al equipo. Le deseamos lo mejor en su regreso al Visa Cash App Racing Bulls”. El neozelandés tuvo como reemplazante a Yuki Tsunoda, quien es el corredor de reserva y volverá a ese rol.

Hadjar vuelve a Red Bull, Lawson a Racing Bulls y Tsunoda a ser reserva. En lo que va de temporada, Hadjar hizo 71 puntos en las 11 carreras que disputó y se encuentra en la octava posición del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1. A vísperas de la carrera en Azerbaiyán, está a 49 puntos del séptimo corredor, Oscar Piastri, y a 12 puntos del noveno, Liam Lawson, por lo que este fin de semana buscará destacarse para asegurar su lugar en la tabla.

Qué tiene de especial este Gran Premio de la Fórmula 1 Tras disputarse el Gran Premio de Madring, España, el fin de semana del 13 de septiembre, la Fórmula 1 volverá a la acción y con tres semanas de actividad continua en Asia. La primera parada será Azerbaiyán, la segunda Malasia y, la última de esta seguidilla, Singapur. Lo distinto que tendrá este Gran Premio en Bakú es que la carrera principal será el sábado y no el domingo. Lo curioso es que toda la jornada también se adelantará un día, debido a que el domingo es el “Día del Recuerdo” en el país anfitrión. La pista de Azerbaiyán en la Fórmula 1. Esta fecha se conmemora en honor a los soldados caídos durante la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj en 2020, y los habitantes se distribuirán en iglesias, mezquitas y sinagogas para rendirles minutos de silencio y ceremonias solemnes, motivo que los obligaría a ausentarse a la carrera. De esta manera, la actividad se desarrollará de jueves a sábado, y los horarios serán los estipulados originalmente para el GP de Azerbaiyán. Los horarios del Gran Premio de Bakú, Azerbaiyán Jueves 24 de septiembre Práctica 1: 05.30 horas. Práctica 2: 09.00 horas. Viernes 25 de septiembre Práctica 3: 05.30 horas. Clasificación: 09.00 horas. Sábado 26 de septiembre Carrera: 08.00 horas.