Día histórico para el hockey argentino: Las Leonas y Los Leones se quedaron con el oro en los Juegos Suramericanos

Ambas categorías del deporte se consagraron como los mejores equipos de Sudamérica. El masculino consiguió una racha histórica, mientras que el femenino saldó una deuda del pasado.

Los Leones y Las Leonas son medallistas de oro en los Juegos Suramericanos.

Las Leonas y Los Leones ganaron la medalla de oro en los Juegos Suramericanos durante la tarde de este martes. El equipo femenino goleó 5 a 0 a Chile, mientras que el masculino le ganó 3 a 1 a los mismos rivales y se consagraron pentacampeones.

Con esta última medalla dorada, Los Leones reafirman su lugar entre los equipos que mejor representan al hockey masculino sudamericano, tras conquistar el torneo por cuarta vez consecutiva, y Las Leonas mostraron su carácter de campeonas del mundo y consiguieron la cuarta en la historia, ante el mismo rival que les ganó la final en 2022.

Las recientes campeonas del mundo llegaban con un claro favoritismo a la instancia final, luego de ganarle 14 a 0 a Paraguay, 5 a 0 a Uruguay y 5 a 1 a Chile en fase de grupos.

Aún así, el equipo femenino no sobró el partido y jugó con la misma intensidad todo el tiempo, debido a que Chile le ganó la final de los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 . De una manera rápida y eficaz, Las Leonas se pusieron en ventaja a los 5 minutos. Tras un córner corto, Lara Casas puso el 1 a 0.

Después de una gran tranquilidad que les trajo ese primer gol, volvieron con mucha intensidad en el segundo cuarto y a los 27 minutos Pilar Palacio hizo el segundo, mientras que un minuto más tarde llegó el tercero, de la mano de Catalina Andrade.

Luego del entretiempo, las Albicelestes aprovecharon el cansancio de Chile y Lourdes Pisthon se encargó de sellar el encuentro. A los 38´ marcó el 4 a 0 y lo liquidó con su doblete a los 50´, poniéndole fin al partido con el 5 a 0.

En el último cuarto las dirigidas Juan “Gato” López se encargaron de dormir el partido y rendirle respeto a las chilenas, para luego recibir la medalla dorada con total orgullo.

La dorada de Los Leones

El equipo masculino llegaba con un diferente envión anímico que Las Leonas. Perdieron la semifinal en el Mundial de Países Bajos - Bélgica, aunque pudieron lograr el tercer puesto. Además, llegaban como los campeones de los últimos cuatros Juegos Suramericanos en los que se organizó el hockey y la presión era aún mayor.

De todos modos, mostraron un gran carácter en el comienzo de la competición y se encargaron de golear a cualquiera que venga en fase de grupos, demostrando que seguían con hambre de gloria. En la primera ronda le ganaron 22 a 0 a Perú, a Brasil 4 a 1, al propio conjunto chileno 5 a 1 y a Uruguay 7 a 0.

Los Leones.

Una vez en el encuentro, el primer tanto argentino llegó en el final del cuarto inicial. A los 14 minutos Santiago Tarazona, quien disputó su último partidos con Los Leones, se encargó de llevarle tranquilidad a la gente en las tribunas.

Antes del entretiempo, Martín Ferreiro sacó un gran revés y puso el 2 a 0. Luego de la pausa larga, en el tercer tiempo, Franco Agostini aprovechó un córner corto sobre el final y anotó el tercero del encuentro.

La felicidad de Los Leones por su dorada.

Ya en el último cuarto, la Albiceleste siguió insistiendo para ampliar el marcador, pero el chileno Ignacio Contardo aprovechó un contraataque y sentenció el 3 a 1 final. De esta manera, Los Leones aseguraron su quinta medalla seguida en los Suramericanos y buscan llegar de mejor forma a los Juegos Olímpicos de 2028.