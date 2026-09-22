Buenas noticias para Estudiantes: mantendrá la localía para enfrentar al Flamengo en Copa Libertadores + Agregar ámbito en









El Pincha fue notificado de que su estadio pasó las revisiones de Conmebol para poder albergar el duelo de ida por las semifinales de la copa internacional e intentará dar el primer golpe en la mesa.

El estadio de Estudiantes de La Plata quedó habilitado por Conmebol, para que tengan la posibilidad de recibir al Flamengo en Copa Libertadores.

Según lo confirmó la dirigencia de Estudiantes, el Pincha hará de local en el Estadio UNO para el partido de ida contra Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores, luego de que la Conmebol haya puesto en duda al recinto por no cumplir con unos requisitos específicos para los hinchas visitantes.

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Lo que sucedió es que la entidad del fútbol sudamericano tiene como una de las principales reglas que todos los equipos que hagan de local en su estadio propio tengan, como mínimo, una capacidad para cuatro mil fanáticos del adversario de turno, y justamente Estudiantes no llegaba a esa cantidad.

Estadio UNO de La Plata. Twitter: @EdelpOficial Luego de que la Conmebol haya anunciado el partido de ida con fecha para el jueves 15 de octubre a las 21.30, en Argentina, con estadio aún por confirmar, los dirigentes de ambas instituciones llegaron a un acuerdo y le permitieron al conjunto platense recibir al Mengao pese a no llegar con el requisito.

De esta manera, la vuelta en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro se dará una semana después, el 22 de octubre, a las 21.30 horas, con la búsqueda de anunciar al segundo finalista de la edición 2026 de la Copa Libertadores.

La felicidad de los jugadores de Estudiantes tras clasificarse a semifinales. X Por otro lado, la llave que define al primer finalista la protagonizarán dos equipos brasileños: Palmeiras y Fluminense. El primer partido se jugará el miércoles 14 de octubre, en el Maracaná, a las 21.30 horas, mientras que la vuelta se dará el miércoles siguiente, a las 21.30 horas, en San Pablo.

Las otras trabas para Estudiantes en Copa Libertadores Pese a sacarse un tema muy importante de encima, Estudiantes sigue en pie en el mercado de pases por las sanciones a Leandro González Pírez y Tomás Palacios, quienes llegaron al límite de amarillas y se perderán el encuentro de ida contra Flamengo. Ante esta situación, el Pincha evalúa traer a un defensor central de jerarquía en reemplazo de los otros dos zagueros. Los nombres que comenzaron a circular fueron los de Marcos Rojo, Matías Catalán, Carlos Izquierdoz y Juan Manuel Insaurralde, aunque por ahora se mantienen como simples rumores. Tomás Palacios y Leandro González Pírez. De todos modos, el conjunto de La Plata estaba utilizando a Palacios como lateral izquierdo, una posición que abunda en el plantel, pero tal vez no con la misma presencia que el jugador de 1,96 metros de altura, y podría ser reemplazado por Gastón Benedetti o Eric Meza. Diferente es la situación de González Pírez, quien tiene como suplente a Ramiro Funes Mori y su rendimiento en el último tiempo es lo que pone en duda la contratación de un futbolista en esa posición. Lo cierto es que Estudiantes tiene tiempo hasta el viernes 9 de octubre para poder inscribir a un jugador a la lista de buena fe de la Copa Libertadores, y el mismo tendrá que aceptar las condiciones: sólo podrá jugar el torneo internacional y la Copa Argentina, mientras que no tendrá la oportunidad de ser anotado al Torneo Clausura porque el plazo finalizó a principios de este mes.