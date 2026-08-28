Jorge Pedersoli, el mecánico más laureado en la historia del Turismo Carretera (TC), falleció este jueves a los 84 años. Sus restos serán velados este viernes 28 de agosto a las 12.30 en la Capilla del Cementerio de La Chacarita, en Buenos Aires.
Murió Jorge Pedersoli y el automovilismo argentino está de luto
El preparador de motores más laureado en la historia del Turismo Carretera (TC), falleció este jueves a los 84 años.
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Pedersoli construyó una trayectoria increíble en el deporte del motor nacional con la coronación de 14 títulos. En total, diez de esas coronas llegaron con Chevrolet, tres con Dodge y una con Ford, a lo largo de una carrera que se extendió por más de cinco décadas.
El primero llegó en 1968 junto a Carlos Pairetti, al comando del recordado Fast-Chevrolet, conocido popularmente como el Trueno Naranja. Más adelante llegó la consagración de Francisco “Colo” Espinosa en la temporada 1979/80, también con Chevrolet.
Muchos años después llegaría otra sociedad inolvidable. Juan María Traverso, Alberto Canapino y Pedersoli conformaron uno de los conjuntos más fuertes de los años 90. El “Flaco” consiguió tres títulos consecutivos con Chevrolet entre 1995 y 1997, mientras que en 1999 volvió a coronarse con motores de Pedersoli, esta vez al volante de un Ford Falcon.
El último título de Pedersoli como motorista en la categoría llegó en 2007 con Christian Ledesma. Aquella temporada quedó en la historia por el dominio del marplatense, que se consagró anticipadamente con una Chevy preparada por Alberto Canapino y motorizada por Pedersoli.
El año pasado, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le entregó un diploma en reconocimiento a su trayectoria deportiva, distinción que recibió junto al preparador José Miguel “Polaco” Herceg.
Fue uno de los últimos homenajes públicos a una figura que el automovilismo argentino siempre consideró tan determinante como los pilotos que subieron al podio con sus motores.
Los campeonatos de Jorge Pedersoli
Temporada / Categoría / Piloto / Marca
- 1968 - Turismo Carretera - Carlos Pairetti - Chevrolet
- 1979/80 - Turismo Carretera - Francisco Espinosa - Chevrolet
- 1983 - Turismo Carretera Roberto - Mouras Dodge
- 1984 - Turismo Carretera - Roberto Mouras - Dodge
- 1985 - Turismo Carretera - Roberto Mouras - Dodge
- 1995 - Turismo Carretera - Juan María Traverso - Chevrolet
- 1995 - TC2000 - Juan María Traverso - Peugeot
- 1996 - Turismo Carretera - Juan María Traverso - Chevrolet
- 1997 - Turismo Carretera - Juan María Traverso - Chevrolet
- 1999 - Turismo Carretera - Juan María Traverso - Ford
- 2000 - Turismo Carretera - Guillermo Ortelli - Chevrolet
- 2001 - Turismo Carretera - Guillermo Ortelli - Chevrolet
- 2002 - Turismo Carretera - Guillermo Ortelli - Chevrolet
- 2007 - Turismo Carretera - Christian Ledesma - Chevrolet
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