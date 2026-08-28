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El preparador de motores más laureado en la historia del Turismo Carretera (TC), falleció este jueves a los 84 años.

Murió Jorge Pedersoli y el automovilismo argentino está de luto

Jorge Pedersoli, el mecánico más laureado en la historia del Turismo Carretera (TC), falleció este jueves a los 84 años. Sus restos serán velados este viernes 28 de agosto a las 12.30 en la Capilla del Cementerio de La Chacarita, en Buenos Aires.

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Pedersoli construyó una trayectoria increíble en el deporte del motor nacional con la coronación de 14 títulos. En total, diez de esas coronas llegaron con Chevrolet, tres con Dodge y una con Ford, a lo largo de una carrera que se extendió por más de cinco décadas.

El primero llegó en 1968 junto a Carlos Pairetti, al comando del recordado Fast-Chevrolet, conocido popularmente como el Trueno Naranja. Más adelante llegó la consagración de Francisco “Colo” Espinosa en la temporada 1979/80, también con Chevrolet.

Muchos años después llegaría otra sociedad inolvidable. Juan María Traverso, Alberto Canapino y Pedersoli conformaron uno de los conjuntos más fuertes de los años 90. El “Flaco” consiguió tres títulos consecutivos con Chevrolet entre 1995 y 1997, mientras que en 1999 volvió a coronarse con motores de Pedersoli, esta vez al volante de un Ford Falcon.

El último título de Pedersoli como motorista en la categoría llegó en 2007 con Christian Ledesma. Aquella temporada quedó en la historia por el dominio del marplatense, que se consagró anticipadamente con una Chevy preparada por Alberto Canapino y motorizada por Pedersoli.

El año pasado, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le entregó un diploma en reconocimiento a su trayectoria deportiva, distinción que recibió junto al preparador José Miguel “Polaco” Herceg. Fue uno de los últimos homenajes públicos a una figura que el automovilismo argentino siempre consideró tan determinante como los pilotos que subieron al podio con sus motores. Los campeonatos de Jorge Pedersoli Temporada / Categoría / Piloto / Marca 1968 - Turismo Carretera - Carlos Pairetti - Chevrolet

1979/80 - Turismo Carretera - Francisco Espinosa - Chevrolet

1983 - Turismo Carretera Roberto - Mouras Dodge

1984 - Turismo Carretera - Roberto Mouras - Dodge

1985 - Turismo Carretera - Roberto Mouras - Dodge

1995 - Turismo Carretera - Juan María Traverso - Chevrolet

1995 - TC2000 - Juan María Traverso - Peugeot

1996 - Turismo Carretera - Juan María Traverso - Chevrolet

1997 - Turismo Carretera - Juan María Traverso - Chevrolet

1999 - Turismo Carretera - Juan María Traverso - Ford

2000 - Turismo Carretera - Guillermo Ortelli - Chevrolet

2001 - Turismo Carretera - Guillermo Ortelli - Chevrolet

2002 - Turismo Carretera - Guillermo Ortelli - Chevrolet

2007 - Turismo Carretera - Christian Ledesma - Chevrolet

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