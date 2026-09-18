Dónde correrá Nicolás Varrone tras desvincularse de la Fórmula 2 + Agregar ámbito en









El piloto argentino, oriundo de Ingeniero Maschwitz, tendría su futuro arreglado tras su desvinculación de la escudería de los Países Bajos.

El piloto argentino negocia su continuidad en la categoría menor con miras a 2027.

Nicolás Varrone estaría negociando su futuro tras haber anunciado su desvinculación de la escudería Van Amersfoort Racing tres fechas antes del final de la temporada 2026 de Fórmula 2. Con miras a 2027 todo indicaría que el piloto bonaerense seguiría en la categoría menor que hace antesala a la F1.

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El horizonte del piloto de 26 años, oriundo de Ingeniero Maschwitz, todavía no es oficial, pero, al igual que otros pilotos, estaría buscando sumarse a una de las estructuras que aparecen en los lugares de privilegio de la parrilla. Por el momento, el único confirmado en una de ellas es el británico Freddie Slater, en Invicta, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Varrone corriendo en la Fórmula 2 Por lo pronto, el entorno de Varrone busca resolver el final de 2026. En el futuro inmediato, se desempeñará en su compromiso de IMSA, el próximo 3 de octubre, en la carrera Petit Le Mans. El argentino es piloto oficial de General Motors y este año tenía previsto intervenir en las tres competencias endurance de la serie americana (24 Horas de Daytona, 12 Horas de Sebring y Petit Le Mans).

En tanto, los representantes del corredor estarían evaluando la posibilidad de que pase a formar parte de la Asia Le Mans Series, que este año se realizará excepcionalmente en Europa por el conflicto bélico en Medio Oriente.

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