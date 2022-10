Luis Suárez tuvo un gesto afectuoso con alcanzapelotas accidentado

El "botija" estaba cumpliendo su labor como recogepelotas y sufrió un percance que asustó a todos: quiso alcanzar un balón que se iba alto y al caer, se fue directo a la boca del túnel.

La reacción de los futbolistas fue inmediata y varias personas se acercaron, por lo que el partido se demoró unos instantes- Por fortuna, Galipolo no sufrió ningún tipo de lesión más allá de un fuerte golpe.

"Apoyé las manos y me golpeé las rodillas. Me quedé en la escalera sentado. Cerré los ojos un segundo y ya había un montón de personas al rededor mío", expresó el joven.

El gesto de Lucho

Una vez finalizado el encuentro y tras meter el gol de la victoria, El Pistolero se acercó a ver cómo se encontraba Galipolo, se tomó una foto junto a otros alcanzapelotas y le obsequió su camiseta al accidentado.

El pibe contó que no es muy fanático de Nacional, pero aclaró: "Soy hincha de Luis a morir, es mi ídolo. Le dije que había sido el que se había caído del túnel, me preguntó cómo estaba y me dio la camiseta".

Con 35 años y en las vísperas de jugar el Mundial de Qatar (¿el último?) con la Celeste, el Pistolero se despachó con un golazo que le dio la victoria ajustada a Nacional.