Apple demanda a OpenAI por presunto robo de secretos comerciales vinculados al desarrollo de hardware

La compañía acusa a la firma de inteligencia artificial de apropiarse de información confidencial mediante la contratación de exempleados. La demanda apunta contra el exejecutivo Tang Tan y busca impedir el uso de tecnologías y documentos reservados en futuros dispositivos.

Apple presentó una demanda contra OpenA I ante el Tribunal de Distrito del Norte de California, en la que acusa a la empresa de inteligencia artificial de apropiación indebida de secretos comerciales y de incumplimiento de obligaciones contractuales. La tecnológica sostiene que OpenAI habría utilizado información confidencial obtenida a través de la contratación de antiguos empleados para acelerar el desarrollo de su negocio de hardware.

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Según la documentación judicial, Apple afirma que existió un patrón sistemático de obtención de información reservada impulsado por altos directivos de OpenAI, entre ellos Tang Tan , actual Chief Hardware Officer de la compañía y exvicepresidente de diseño de producto de Apple durante más de dos décadas.

En la demanda, Apple asegura que Tan utilizó nombres en clave de proyectos confidenciales durante los procesos de reclutamiento de OpenAI y que pidió a candidatos llevar componentes de hardware de Apple a entrevistas de trabajo.

Además, sostiene que el exejecutivo orientó a empleados que abandonaban la empresa sobre cómo evitar los controles internos de seguridad y les solicitó información sobre productos que todavía no habían sido anunciados oficialmente.

Apple considera que estas prácticas forman parte de una estrategia deliberada para obtener ventajas competitivas en el desarrollo de nuevos dispositivos de inteligencia artificial.

El caso también involucra a otro exingeniero

La demanda también menciona a Chang Liu, quien trabajó durante ocho años como ingeniero senior de sistemas eléctricos en Apple antes de incorporarse a OpenAI en 2026.

De acuerdo con la presentación judicial, Liu no devolvió una computadora portátil perteneciente a Apple tras dejar la empresa y utilizó ese equipo para descargar documentación técnica confidencial.

Apple sostiene además que compartió información reservada con otros empleados interesados en incorporarse a OpenAI e incluso los asesoró sobre los temas que debían preparar para sus entrevistas.

Apple considera que estas prácticas forman parte de una estrategia deliberada para obtener ventajas competitivas Apple

La compra de io y el desarrollo de hardware

El expediente también hace referencia a la reciente adquisición de io, la startup fundada por el exjefe de diseño de Apple Jony Ive, en una operación valuada en u$s6.500 millones. Si bien la compañía aparece mencionada dentro de la demanda, Apple no incluyó a Ive entre los acusados.

La denuncia llega mientras crecen las versiones de que OpenAI desarrolla su primer dispositivo de hardware basado en inteligencia artificial, un producto que podría reemplazar el modelo tradicional de aplicaciones por agentes de IA y convertirse en un competidor directo del iPhone.

Según la compañía, los documentos supuestamente sustraídos contienen detalles sobre tecnologías, diseños, procesos de ingeniería, especificaciones técnicas y productos que aún no fueron presentados al mercado.

Apple también afirma haber detectado que OpenAI utilizó una técnica exclusiva de acabado metálico desarrollada internamente, la cual habría sido implementada tras inducir a un socio comercial a creer que contaba con autorización de la empresa.

En la presentación judicial, Apple sostiene que "carece de visibilidad sobre lo que ha estado ocurriendo dentro de OpenAI", donde —según argumenta— este tipo de conductas habrían sido normalizadas por la propia dirección de la compañía.

Qué reclama Apple

La empresa informó que en febrero había enviado una carta formal a OpenAI expresando sus preocupaciones, aunque asegura que nunca obtuvo respuesta.

Ahora solicita a la Justicia que ordene a OpenAI dejar de utilizar o divulgar cualquier secreto comercial perteneciente a Apple, que devuelva toda la documentación confidencial presuntamente obtenida y que preserve todas las pruebas vinculadas con el caso.

En un comunicado, la compañía afirmó que su investigación interna permitió reunir "pruebas contundentes" de que empleados de OpenAI obtuvieron de manera indebida información confidencial relacionada con tecnologías, procesos y productos aún no lanzados, material que, según Apple, habría sido utilizado durante el desarrollo de nuevos dispositivos de hardware impulsados por inteligencia artificial.