Una figura del Barcelona y campeón con España opinó sobre el caso Julián Álvarez: "No entiendo lo del Atlético"

Dani Olmo, una de las piezas clave para el equipo de Luis De La Fuente en la cita mundialista, afirmó que el Atlético Madrid fue "injusto" con el jugador de la Selección argentina.

Luego de que el mercado de pases en Europa finalizara el martes, se confirmó que Julián Álvarez seguirá siendo jugador del Atlético Madrid . Ante esto, Dani Olmo, figura del Barcelona , dio este miércoles su opinión al respecto y aseguró que no está de acuerdo con la posición que tomó el Colchonero.

"No entiendo lo del Atlético. Todos tenemos nuestros sueños. Julián fue claro y luchó por sus sueños, pero hay situaciones externas que uno no puede controlar . La vida sigue y esto no frena. A nosotros nos espera un año muy bueno, seguro", sentenció el mediocampista.

En medio de sus festejos por el Mundial 2026 en el Ayuntamiento de Terrassa, su ciudad natal, Olmo fue interceptado por la prensa y comentó la situación del argentino. En el certamen, pudo disputar todos los partidos de la Selección española y aportó dos asistencias para obtener su segunda estrella .

En relación con el caso de la "Araña", opinó sobre el nivel del argentino: "Es un gran jugador, uno de los mejores del mundo . Así es el fútbol. Hay cosas que pasan y otras que no. El club ha hecho un trabajo espectacular en el mercado", finalizó, haciendo referencia a los traspasos que terminó ejecutando el Barcelona.

Las polémicas entre el Barcelona y el Atleti finalizaron al mismo tiempo que lo hizo el mercado, dejando las suposisiones de un posible fichaje de Julián hasta el último momento. Finalmente, los culés no se quedaron de brazos cruzados y decidieron que necesitaban reforzar esa posición de una manera u otra.

Gabriel Jesús, nuevo fichaje del Barcelona. FC Barcelona

Después de la salida de Robert Lewandowski hacia la MLS, el conjunto blaugrana se quedó sin un delantero de referencia e hicieron lo posible para reforzarse con el delantero argentino. Al no poder arreglar los problemas con el equipo madrileño, decidieron fichar a Gabriel Jesús, atacante brasileño del Arsenal, por €10 millones más variables.

En lo que va de la liga española el punta referente está siendo Raphinha, quién por lo general se desempeña por las bandas complementando el trabajo de Lamine Yamal. Aún así, en estas primeras tres fechas el brasileño ya tiene cinco goles, demostrando que puede ser utilizado como parche en esa posición cuando sea necesario.

Qué posibilidad hay de que Julián Álvarez llegue al Barcelona

A pesar de que Álvarez insistió para concretar su llegada al Camp Nou, los mandatarios del Atlético Madrid aseguraron que el pase no se iba a concretar. A raíz de esto, al argentino se lo vio conmovido por la situación y los hinchas rojiblancos lo reprobaron dramáicamente en el primer partido de local de la temporada cuando fue presentado por la voz del estadio.

@giraltpablo

Aún así, Enrique Cerezo, presidente del club, aseguró que Julián volverá a ganarse a la gente del Atleti y que todo quedará en una anécdota. Por otro lado, Miguel Ángel Marín, CEO del club, dijo: "Llevo más de treinta años en el mundo del fútbol, es mi palabra, de las pocas cosas que tengo. Estando yo, como CEO, no va a ser transferido al FC Barcelona, con toda seguridad". Con estas declaraciones, ya es un hecho que, mientras esté en el equipo madrileño, la "Araña" no vestirá los colores balugranas.