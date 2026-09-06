Bitcoin recupera el protagonismo: las claves que impulsan su tendencia alcista Por Patricio Mesri + Agregar ámbito en









La mayor participación institucional y el crecimiento de los ETF spot fortalecen las perspectivas de la principal criptomoneda. La oferta limitada y el próximo halving también vuelven a captar la atención del mercado.

Bitcoin vuelve a mostrar fortaleza apoyándose cada vez más en sus propios fundamentos: demanda, adopción y escasez.

Bitcoin vuelve a ganar protagonismo en los mercados y consolida una tendencia alcista respaldada por señales concretas de demanda y por una mejora en la percepción de los inversores. La suba no responde únicamente al entusiasmo del momento, sino a una combinación de mayor participación institucional, adopción creciente y una oferta estructuralmente limitada.

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Uno de los principales motores continúa siendo la demanda institucional a través de los ETF de Bitcoin spot. Estos vehículos se consolidaron como una vía relevante de exposición al activo y los flujos recientes muestran que el interés continúa activo. En la última semana se registraron entradas por u$s1.920 millones, el nivel más alto desde octubre pasado. Estos movimientos reflejan una demanda concreta y sostenida por Bitcoin.

Más allá del contexto macroeconómico de un país en particular, Bitcoin continúa ampliando su presencia como activo global. Su mercado funciona las 24 horas, su adopción atraviesa diferentes regiones y cada vez existe una mayor variedad de participantes, desde inversores individuales hasta instituciones. Esta evolución permite analizar su comportamiento desde una perspectiva más amplia y menos dependiente de decisiones económicas puntuales.

La escasez, el fundamento estructural de Bitcoin A esto se suma uno de los fundamentos centrales de Bitcoin: su escasez. La emisión está definida de antemano por el protocolo y existe un máximo de 21 millones de BTC. Frente a una demanda creciente, esta oferta limitada continúa siendo uno de los principales argumentos estructurales detrás de su valoración en el largo plazo.





Pexels En el mediano plazo, el mercado también seguirá de cerca el próximo halving, previsto para 2028. La reducción programada de la nueva emisión profundizará progresivamente esa dinámica de escasez. Históricamente, los ciclos de Bitcoin han demostrado que las expectativas alrededor de estos eventos comienzan a incorporarse al mercado mucho antes de que ocurran. En este escenario, Bitcoin vuelve a mostrar fortaleza apoyándose cada vez más en sus propios fundamentos: demanda, adopción y escasez. Más que depender de una única variable macroeconómica o de un mercado específico, su evolución refleja la consolidación progresiva de Bitcoin como un activo financiero global.



Country manager de BYBIT para América Latina.

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