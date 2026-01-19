El Gobierno nacional confirmó que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos que dispute la Selección argentina en el Mundial 2026, el torneo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.
¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá la TV Pública?
La Selección Argentina debutará ante Argelia el 16 de junio, y luego enfrentará a Austria y Jordania en la fase de grupos.
Los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026 serán trasmitidos por la TV Pública y Radio Nacional
Las curiosidades de Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026
El anuncio despeja una de las principales dudas de los hinchas de cara a la próxima Copa del Mundo y garantiza que los encuentros del equipo dirigido por Lionel Scaloni podrán verse de manera gratuita en todo el país. A continuación, conocé los detalles.
El gobierno anunció que transmitirá partidos del Mundial 2026
La decisión fue comunicada a través de X (ex Twitter) por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la TV Pública y Radio Nacional emitirán todos los partidos de la Selección argentina durante la Copa del Mundo 2026.
Desde el Ejecutivo explicaron que los derechos de transmisión se obtuvieron a través de un acuerdo comercial, que no implicará el uso de fondos provenientes de los impuestos. La consigna elegida para presentar la medida fue directa: “Para todos, sin usar la plata de todos”.
Los partidos confirmados que transmitirá la TV Pública
Todos los encuentros de la Selección Argentina en el Mundial 2026 estarán disponibles en la TV Pública y en Radio Nacional, desde la fase de grupos hasta una eventual final. De esta manera, los hinchas podrán seguir el camino completo del equipo en su intento por revalidar el título de campeones.
El debut será ante Argelia, el 16 de junio, en Kansas City. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio en Arlington, Texas, y cerrará la primera ronda frente a Jordania el 27 de junio, nuevamente en esta última ciudad.
Además, la cobertura se extenderá a las instancias eliminatorias, siempre que el equipo avance en la competencia. Esto incluye octavos de final, cuartos, semifinales y la final, prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.
¿Qué otros canales transmitirán el Mundial 2026?
Si bien la TV Pública tendrá asegurados los partidos de la Selección argentina, el Mundial 2026 contará con una cobertura más amplia a través de señales privadas y canales internacionales, entre ellos Telefé y DIRECTV y su plataforma DGO.
La mayoría de las cadenas emitirán partidos seleccionados y contarán con programación especial, análisis, previas y resúmenes diarios. También se espera una gran presencia de otras redes digitales y canales de streaming.
