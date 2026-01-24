Boca confirmó la llegada de su primer refuerzo del año: el delantero Ángel Romero + Seguir en









Tiene 33 años y viene de salir campeón con el Corinthians. Jugó entre 2019 y 2021 en San Lorenzo, en donde metió 14 goles en 55 partidos.

El goleador paraguayo se incorpora a la delantera Xeneize.

Antes de su debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, que será el próximo domingo en La Bombonera contra Deportivo Riestra, Boca Juniors confirmó la llegada de su primer refuerzo del 2026: el delantero paraguayo Ángel Romero.

El club insistía en incorporar un delantero y ya se había frustrado la llegada de dos puntas colombianos: Kevin Serna y Marino Hinestroza, que seguirán su carrera en el fútbol de Brasil. Sin embargo, este sábado oficializó el arribo de Romero, con 33 años y trayectoria en la selección de Paraguay, donde tiene posibilidad de disputar el próximo Mundial de Fútbol 2026. Ya conoce la competición nacional, donde jugó entre 2019 y 2021 en San Lorenzo, en donde metió 14 goles en 55 partidos.

Las expectativas fueron creciendo en los últimos días cuando el delantero había sido consultado sobre su llegada al Xeneize. "Estamos en eso”, respondió ante la prensa deportiva. Incluso el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, se había expresado al respecto: "Ojalá lo podamos tener el lunes con nosotros. Ya están ahí intercambiando los papeles los abogados del club con los de Ángel. Si van las cosas normal podemos tenerlo con nosotros, hasta el final cuando no se firman los papeles no se sabe".

La carrera de Ángel Romero A lo largo de su carrera, a nivel clubes Romero convirtió 113 goles y 64 asistencias en 544 partidos. Además, tiene trayectoria en la selección absoluta paraguaya, con 8 goles y 4 asistencias en 52 partidos.

Como reconocimiento individual, fue elegido "Futbolista Paraguayo del Año" en el 2013, mientras que colectivamente ganó tres campeonatos paulistas (2017, 2018 y 2025), dos Series A (2015 y 2017) y una Copa de Brasil (2025) con el Corinthians; dos torneos de la Primera Divisón de Paraguay (2012 y 2013) con Cerro Porteño; y una Supercopa de la Liga de México (2022) con el Cruz Azul.