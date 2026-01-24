El campeón del mundo retirado que podría volver al juego para el Mundial 2026 + Seguir en









La figura que ya sabe lo que es levantar este importante trofeo podría salir de su descanso para incorporarse a este combinado nacional.

Este protagonista ya sabe cuanto pesa el importante trofeo y volvería a disputarlo tras haberse retirado. Shutterstock

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, y si bien uno pensaría que, dejando de lado a los equipos que aún deben disputar el repechaje, todos los demás combinados nacionales estarían listos, hay algunos que todavía buscarán sorprender a los fanáticos del fútbol con decisiones previas al inicio del torneo.

Una de las selecciones que ya está clasificada a la Copa del Mundo parece no estar conforme con su presente, pese a ser considerada una de las más fuertes de la competencia. Por esto, buscará convencer a un campeón ya retirado para que se sume a sus filas.

Andrés Iniesta Kenta Harada/Getty Images Iniesta es el apuntado por un combinado nacional para sumarse de cara a la Copa del Mundo. Kenta Harada/Getty Images Marruecos quiere a Andrés Iniesta para el Mundial 2026 Andrés Iniesta es considerado el mayor héroe de la historia del fútbol español a nivel selecciones, y esto se debe no solo a su enorme rendimiento en Sudáfrica 2010. Fue el autor del gol en la final ante Países Bajos, lo que significó la primera y única estrella de la Furia Roja hasta el momento.

Pero no es España la que va por el ex Barcelona, quien colgó los botines en octubre de 2024 tras pasar por el fútbol asiático. Marruecos, después de perder la Copa África ante Senegal, considera que necesita sumar a su cuerpo técnico un nombre de jerarquía y es allí donde el Genio de Fuentealbilla podría marcar su regreso al fútbol como parte del cuerpo técnico de Walid Regragui.

Marruecos Reuters Marruecos busca hacer historia en el Mundial 2026, después del papelón en la Copa África. Reuters La sanción que podría recibir de cara al Mundial 2026 Más allá de un posible arribo o no de Andrés Iniesta al cuerpo técnico de Marruecos, los africanos viven un presente para nada fácil. Después del papelón que fue la final de la Copa África ante Senegal, los marroquíes podrían enfrentarse a una pesada sanción tras los incidentes que ocurrieron antes, durante y después del partido.

La Confederación Africana de Fútbol condenó el comportamiento de los organizadores, que antes de perder en la prórroga mostraron un nulo espíritu competitivo. Los suplentes interrumpieron la labor del arquero suplente de Senegal, buscando quitarle la toalla que el titular usaba para secarse las manos ante la lluvia, además de protagonizar enfrentamientos constantes con sus rivales y alentar a las tribunas a mantener un comportamiento hostil. De momento, no se ha emitido ningún tipo de sanción, aunque es probable que las mismas ocurran, pero no llegarían a afectar su participación en el Mundial 2026.