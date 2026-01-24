Un gol olímpico de un Barros Schelotto ayudó para que Gimnasia le gane a Racing en la primera fecha + Seguir en









Nicolás, hijo de Guillermo Barros Schelotto, abrió el marcador para que el Lobo derrote a la Academia por 2 a 1 en La Plata.

Nicolás Barros Schelotto celebra el primer gol de Gimnasia. Fotobaires / Nacho Amiconi

Como parte de la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, Gimnasia y Esgrima de La Plata superó a Racing Club por 2 a 1 en un partido con varios condimentos pero con un dato saliente: el gol olímpico de Nicolás Barros Schelotto, un apellido ilustre de la institución.

El mediocampista tripero de 19 años probó desde el corner a los nueve minutos del primer tiempo y logró colar la pelota en el ángulo del arquero Facundo Cambeses, para desatar la alegría en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. La tarde en La Plata era especial: volvía a ponerse la camiseta del Lobo el mediocampista Ignacio Fernández y el partido enfrentaba a dos de los cuatro mejores equipos del pasado torneo.

El local logró ampliar su ventaja tras el regreso del entretiempo, a partir de una definición en el área chica de Franco Torres cuando solo habían pasado tres minutos del complemento.

A partir de ahí, Racing lanzó todo su equipo al ataque: se adueñó de la posesión de la pelota (superó en ese rubro por 66% a 34% a su rival) e incluso logró descontar con un cabezazo de Tomás Conechny a los 37 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, Gimnasia se cerró en su área y, no sin sufrimiento, se quedó con la victoria frente a su gente.

Nicolás Barros Schelotto Gol Olímpico Gimnasia Otros resultados de la Fecha 1 El resto de los resultados de la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol fueron:

Aldosivi 0 - 0 Defensa y Justicia

Banfield 1 - 1 Huracán

Unión de Santa Fe 0 - 0 Platense

Instituto 0 - 1 Vélez Sarsfield

Central Córdoba 0 - 1 Gimnasia de Mendoza

San Lorenzo 2 - 3 Lanús

Independiente 1 - 1 Estudiantes de La Plata

Independiente Rivadavia 2 - 1 Atlético Tucumán

Talleres de Córdoba 2 - 1 Newell's Old Boys

Barracas Central 0 - 1 River Plate