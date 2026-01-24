La fuerte respuesta de Diego Simeone tras ser consultado por el futuro de Julián Álvarez: "¿En serio me estás preguntando eso?"

El DT de Atlético Madrid vivió un momento de enojo al ser consultado por la permanencia de Álvarez, luego de varias fechas sin golear. Simeone no dudó en responder ante la incomodidad de la pregunta.

"¿En serio me estás preguntando eso?", arremetió Simeone ante la prensa.

El entrenador de Atlético de Madrid , Diego Simeone, vivió un cruce con un periodista previo al duelo ante Mallorca. En una conferencia de prensa fue consultado sobre sus razones para mantener a Julián Álvarez en el equipo, en medio de un panorama seco de goles, y el DT no dudó en mostrarse molesto.

“¿En serio? ¿En serio me estás preguntando eso? Se cree en Julián por el nombre que tiene, por la trayectoria y la jerarquía que tiene” , rebatió rápidamente el DT.

La reacción de Simeone se produjo luego de que el periodista insistiera en la problemática del atacante, quien buscará revertir su presente en el próximo compromiso por la fecha 21 de La Liga de España. El delantero de Atlético de Madrid atraviesa una de las etapas más difíciles desde su llegada al club.

Los encuentros sin goles se han dado frente a Valencia, Girona, Real Sociedad y Alavés en el certamen local, además de Deportivo La Coruña por Copa del Rey, Galatasaray en Champions y Real Madrid por la Supercopa de España. Vale mencionar que el oriundo de Calchín acumula 11 goles y cinco asistencias en 28 presentaciones en lo que va de la pretemporada.

Julian Álvarez Álvarez buscará revertir su presente en el próximo compromiso por la fecha 21 de La Liga de España. @VSportsTM / X

El líder de la Premier League está interesado en Julián Álvarez: los millones que pide el Atlético de Madrid

Desde Europa llegan novedades del mercado de pases que involucran a una estrella de la Selección Argentina como Julián Álvarez. El actual delantero del Atlético de Madrid es buscado por el Arsenal de Inglaterra para la próxima temporada.

Andrea Berta, director deportivo del conjunto inglés, tiene fuertes lazos con el club español luego de ocupar el mismo cargo allí durante 12 años antes de arribar al norte de Londres en marzo pasado.

A su vez, el italiano mantiene una fuerte relación con el representante del futbolista, Fernando Hidalgo, y su entorno. Berta fue clave en la negociación del pase del cordobés al club de España desde Manchester City por 95 millones de euros (111,6 millones de dólares) en agosto de 2024.