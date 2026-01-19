SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de enero 2026 - 08:12

Mundial 2026: todos los partidos de la Selección argentina serán trasmitidos por la TV Pública y Radio Nacional

El Ejecutivo confirmó que los medios públicos emitirán todos los partidos de la Selección en la Copa del Mundo 2026 mediante un acuerdo comercial que, aseguran, no implicará el uso de fondos estatales.

La Selección argentina se prepara para revalidar el título obtenido en 2022.

Finalmente, todos los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026 serán transmitidos por la TV Pública y Radio Nacional. Así lo anunció este lunes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter).

La novedad no está solo en la cobertura, sino en el esquema de financiamiento: de acuerdo a lo informado oficialmente, los derechos de transmisión se obtuvieron mediante un acuerdo comercial que no implicará el uso de recursos provenientes de los impuestos.

Informate más

Desde el Ejecutivo remarcaron que el costo de los derechos no será afrontado por el Estado nacional, en una señal que busca diferenciarse de experiencias anteriores donde las transmisiones deportivas se financiaban con fondos públicos. La consigna elegida para comunicarlo fue directa y sin matices: “Para todos, sin usar la plata de todos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2013206369411706899&partner=&hide_thread=false

La decisión apunta a garantizar el acceso universal a los partidos del seleccionado argentino en el próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, pero sin recurrir a partidas presupuestarias estatales. En ese sentido, el Gobierno presentó el acuerdo como una combinación de alcance masivo y austeridad fiscal, dos conceptos que intenta sostener como ejes de su gestión.

La transmisión por medios públicos de los encuentros de la Selección mantiene así una tradición de fuerte impacto social y cultural, aunque bajo un formato que, según subrayan desde la Casa Rosada, no compromete recursos públicos.

