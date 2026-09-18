Racing recibe a Sarmiento por el Torneo Clausura: horario, TV y formaciones + Agregar ámbito en









Racing recibirá este viernes a Sarmiento de Junín, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el objetivo de cortar con su racha negativa que lo sumergió en una profunda crisis deportiva.

Racing recibe a Sarmiento por el Torneo Clausura: horario, TV y formaciones @RacingClub

Racing llega a este encuentro en un desastroso momento, ya que acumula ocho partidos sin ganar en este Torneo Clausura y marcha último en la Zona B con solo cinco puntos.

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La "Academia", que hace solo un año estaba entre los cuatro mejores equipos de América, perdió sus últimos tres partidos y su director técnico, Juan Pablo Vojvoda, es cada vez más cuestionado por el hincha.

Sarmiento, por su parte, es una de las sorpresas en este Torneo Clausura, donde marcha segundo en la Zona B con 16 puntos, solo por debajo del líder Argentinos Juniors que tiene 18 unidades.

Esta situación le permitió a los dirigidos por Facundo Sava escalar bastantes posiciones tanto en los promedios como en la tabla anual, por lo que tomaron respiro en la pelea por la permanencia.

A qué hora juegan Racing vs Sarmiento Hora: 21:15.

Por dónde ver Racing vs Sarmiento TV: TNT Sports Premium Formaciones Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Leandro Pérez, Matko Miljevic, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda. Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava. Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda) Árbitro: Leandro Rey Hilfer VAR: Salomé Di Iorio