Sebastián Verón tras la polémica derrota ante Rosario Central: apuntó contra la policía por agredir a hinchas + Agregar ámbito en









El presidente del Pincha acusó de “ladrones” a los árbitros apenas terminó el partido y, horas después, compartió videos en sus redes sociales para denunciar maltratos y represión contra los hinchas del Pincha durante los operativos policiales en Santiago del Estero.

Verón tras la polémica derrota ante Rosario Central: apuntó contra la Policía por agredir a hinchas de Estudiantes.

Luego de la polémica derrota de Estudiantes ante Rosario Central en la Supercopa Internacional, que estuvo marcada por incidentes en el cierre del partido, el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, ingresó al campo de juego y cuestionó duramente a la terna arbitral, a la que acusó de “ladrones”. Horas después, el dirigente profundizó sus críticas con una serie de explosivos posteos en sus redes sociales.

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Si bien durante el partido Verón ya había denunciado maltratos a los hinchas de Estudiantes antes de su llegada al estadio ubicado en Santiago del Estero, utilizó su cuenta de Instagram para compartir videos que evidenciaron lo ocurrido. A través de sus historias, mostró el trato que recibieron los simpatizantes del Pincha al llegar a la ciudad. Durante el encuentro también se denunció que alrededor de 40 micros fueron retenidos por la Policía, sometidos a exhaustivos controles y, según los testimonios difundidos, a algunas extralimitaciones que demoraron el ingreso de los hinchas y provocaron que algunos se perdieran el inicio del partido.

El mensaje del Presidente de #EDLP, Juan Sebastián Verón, a los hinchas que están volviendo de Santiago del Estero: "esperemos vernos pronto con otras sensaciones". pic.twitter.com/fkAWrywD52 — La Voz Albirroja (@Lavozalbirroja) September 27, 2026 Además, en otra publicación, la Brujita apuntó contra la represión al momento del regreso de los hinchas en los micros. “Así trataron a nuestra gente sin ningún motivo”, expresó el presidente del Pincha.

Uno de los episodios que generó cuestionamientos fue el protagonizado por el periodista de TN Sebastián Domenech, hincha de Estudiantes, quien viajó a la provincia en uno de los micros. Cuando el ómnibus fue demorado por la Policía, el periodista comenzó a filmar el operativo y uno de los efectivos intentó derribarle el celular con su bastón. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y generaron nuevas críticas por el accionar policial.

Verón increpó a la terna arbitral y los acusó de "ladrones" La Supercopa Internacional que Rosario Central le ganó 3-1 a Estudiantes de La Plata terminó con incidentes entre los protagonistas antes del pitazo final y también tuvo otros condimentos externos que tuvieron a Verón, presidente del Pincha, entrando al campo de juego para increpar al árbitro Darío Herrera. “Es toda tuya. Sos un ladrón”, se escuchó gritar al directivo.

"TODA TUYA, TODA TUYA".



JUAN SEBASTIÁN VERÓN SE METIÓ A LA CANCHA A RECLAMARLE A DARÍO HERRERA. pic.twitter.com/Xxh16UuILg https://t.co/P51skBcCD4 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 26, 2026 Previamente, en el entretiempo, se había expresado en sus redes sociales por la polémica. "Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble... innecesario. Para esto nos traen hasta acá jajaja. Una puesta en escena ridícula",disparó la Brujita. Más tarde, habló con ESPN y dejó una repuesta en tono irónico cuando fue consultado por su cruce con Herrera. "Dirigió muy bien. Lo felicité. Nada que decir. Creo que dije eso. La verdad no me acuerdo", expresó.