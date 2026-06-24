Paulo Díaz rescinde con River y ya tiene un nuevo destino: dónde jugará.

La salida del central se convertirá en la primera baja formal del plantel en este mercado de pases, en medio de una fuerte reestructuración impulsada por el club de Núñez.

Paulo Díaz está a un paso de cerrar su ciclo en River . El defensor chileno rescindirá su contrato con el Millonario y seguirá su carrera en Atlanta United , equipo de la MLS que tiene como entrenador a Gerardo “Tata” Martino .

La salida del central se convertirá en la primera baja formal del plantel en este mercado de pases, en medio de una fuerte reestructuración impulsada por el club de Núñez . Aunque todavía le quedaban 18 meses de contrato , ambas partes avanzaron en una rescisión de común acuerdo que se oficializaría en las próximas horas.

El chileno de 31 años ya tiene encaminada su llegada a Atlanta United , donde firmará un contrato por varias temporadas para iniciar una nueva etapa en el fútbol de EEUU. De esta manera, el defensor pondrá punto final a una extensa etapa en River , club al que llegó en julio de 2019 y con el que logró consolidarse como una pieza importante en distintos ciclos.

La salida del central se convertirá en la primera baja formal del plantel en este mercado de pases, en medio de una fuerte reestructuración impulsada por el club de Núñez.

Su salida se da en un contexto de renovación del plantel que encabeza Eduardo Coudet , con varios nombres que ya fueron apartados de la consideración principal y otros que podrían dejar la institución en las próximas semanas.

Los jugadores apartados del plantel de River

Días antes de viajar a España rumbo a la pretemporada, a través de un comunicado oficial, River detalló la situación de varios futbolistas que no integrarán la delegación y que debían presentarse a entrenar apartados.

Germán Pezzella

Fabricio Bustos

Maximiliano Meza

Giuliano Galoppo

Maximiliano Salas

Alex Woiski

Andrés Herrera

Ian Subiabre

Santiago Lencina

Kevin Castaño

La decisión incluye tanto futbolistas que no serán considerados como otros que atraviesan negociaciones avanzadas para salir en este mercado.

Además, se suman los casos de Matías Viña y Kendry Páez, quienes tampoco serán tenidos en cuenta y en las últimas horas se confirmó que sus respectivos préstamos serán finalizados.

Los números de Paulo Díaz en River

Desde su llegada al club, Paulo Díaz disputó 222 partidos oficiales con la camiseta de River, en los que marcó 13 goles y aportó 3 asistencias. Además, fue parte de la obtención de 7 títulos, todos a nivel local. Con ese recorrido, el chileno cierra una etapa extensa en el club de Núñez, donde logró continuidad, atravesó distintos ciclos y se convirtió en uno de los defensores con más presencia de los últimos años. Ahora, su carrera seguirá en la MLS, lejos del Monumental pero con una experiencia importante a cuestas tras su paso por el fútbol argentino.