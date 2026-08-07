Facundo Colidio se fue de River: los millones que paga un club brasileño

Se oficializó la salida del delantero al Vasco da Gama y en las redes sociales lo mostraron por primera vez con la camiseta de su nuevo club. Los detalles.

River alcanzó un acuerdo de palabra para vender al delantero Facundo Colidio , que se incorporará al Vasco Da Gama , de Brasil, en una operación que podría alcanzar los 10 millones de dólares en total.

El conjunto de Rio de Janeiro adquirió el 50% del pase del atacante por 4,5 millones de dólares . Mientras que podría comprar la mitad restante, en caso de que el futbolista cumpla ciertos objetivos , por 5,5 millones .

De todas formas, River podría sufrir demoras a la hora de cobrar el pago: Vasco Da Gama entró en un proceso judicial que le permite, según la ley de su país, prorrogar hasta 15 años el pago de sus deudas.

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante argentino Facundo Colidio. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo… pic.twitter.com/i2UfpCFu8w

En un mercado de pases con mucho movimiento, con gran cantidad de incorporaciones de jerarquía y altos precios, River se desprende de uno de sus delanteros titulares, que siempre fue muy cuestionado por los hinchas.

River tendrá, así, una leve pérdida con respecto al pase del jugador, ya que había comprado la totalidad de su ficha al Inter de Milán en cinco millones de euros en 2023, aunque saldría beneficiado económicamente si logra vender el 50% restante.

Facundo Colidio dejará al "Millonario" tras disputar de 136 partidos, el club en el que más jugó, con 32 goles y 16 asistencias. Además, en su paso ganó el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina, ambos durante el ciclo del entrenador Martín Demichelis.

En su llegada al fútbol brasileño, que será su primera experiencia en Sudamérica fuera del país, Colidio firmará contrato por tres temporadas y pasará a ser futbolista de un Vasco en crisis: tras 20 fechas del Brasileirao, el club marcha 18° y en zona de descenso, aunque a solo un punto de lograr salir de la misma de forma parcial.

Envuelto en un duro contexto económico, la institución brasileña entró en un proceso judicial que le permite postergar el pago de sus deudas hasta 15 años, siendo Newell’s uno de los clubes argentinos perjudicados: deberá esperar hasta 2039 para cobrar los 3 millones de dólares que adeuda por el pase del volante Juan Sforza.

Con esta realidad en cuenta, desde River se solicitó al club brasileño la presentación de avales bancarios que aseguren el pago, de modo que, en caso de que Vasco no pueda hacerse cargo de la compra, una entidad bancaria transfiera el dinero al conjunto argentino.