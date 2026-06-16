La medida no solo sorprende por la cantidad de nombres, sino también por el peso de algunos jugadores involucrados.

Fuerte limpieza en River: 11 futbolistas fueron apartados del plantel rumbo a la pretemporada.

River comunicó oficialmente este martes el cronograma para el comienzo de la pretemporada en Alicante, España. En este marco, anunció una lista de 11 jugadores que dejarán de ser tenidos en cuenta por Eduardo Coudet y que no formarán parte de la delegación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El plantel millonario retomará las sesiones de entrenamiento este miércoles y luego emprenderá el viaje rumbo a la ciudad española con importantes modificaciones en la nómina de jugadores. La medida no solo sorprende por la cantidad de nombres , sino también por el peso de algunos jugadores involucrados.

El plantel millonario retomará las sesiones de entrenamiento este miércoles y luego emprenderá el viaje rumbo a la ciudad española con importantes modificaciones en la nómina de jugadores.

A través de un comunicado oficial, River detalló la situación de varios futbolistas que no integrarán la delegación en España y deberán presentarse a entrenar de manera diferenciada el próximo lunes 22 de junio.

Paulo Díaz

Germán Pezzella

Fabricio Bustos

Maximiliano Meza

Giuliano Galoppo

Maximiliano Salas

Alex Woiski

Andrés Herrera

Ian Subiabre

Santiago Lencina

Kevin Castaño

La decisión incluye tanto futbolistas que no serán considerados como otros que atraviesan negociaciones avanzadas para salir en este mercado.

Además, se suman los casos de Matías Viña y Kendry Páez, quienes tampoco serán tenidos en cuenta y en las últimas horas se confirmó que sus respectivos préstamos serán finalizados.

Salidas y jugadores negociables

De la lista de futbolistas hay dos casos particulares: los de Ian Subiabre y Santiago Lencina. Ambos tampoco formarán parte de la pretemporada debido a que existen gestiones activas para incorporarse a otros clubes.

Además, Andrés Herrera finalizará su préstamo con el Columbus Crew el próximo 30 de junio; actualmente existen negociaciones avanzadas para concretar su transferencia definitiva a la franquicia de la MLS. Por su parte, Matías Galarza Fonda se sumará al grupo en Buenos Aires en caso de que no se ejecute efectivamente la opción de compra vigente por su pase.

Por otra parte, dentro del grupo que sí viajará a la pretemporada, el club también habría marcado a cuatro jugadores como “negociables”, aunque no fueron especificados.