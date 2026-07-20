La FIFA investigará a la Selección argentina y evalúa posibles sanciones por los incidentes de la final: los jugadores implicados

El organismo revisará los informes arbitrales y las imágenes del partido ante España. También aparece en escena el reclamo británico por la bandera de Malvinas.

La investigación incluye los incidentes tras la final, el comportamiento durante la premiación y otros hechos ocurridos al finalizar el partido.

La FIFA inició una investigación disciplinaria sobre la Selección argentina por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 frente a España. El organismo analizará los informes arbitrales y las imágenes del encuentro para determinar si existieron conductas sancionables por parte de futbolistas e integrantes del cuerpo técnico, una decisión que se conocería en las próximas semanas.

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La apertura del expediente fue informada por Sky Sports News y abarca distintos episodios registrados una vez finalizado el encuentro. La Comisión Disciplinaria estudiará toda la documentación disponible antes de definir si corresponde aplicar castigos individuales o colectivos por lo sucedido durante los festejos del conjunto español y la ceremonia de premiación.

Uno de los casos centrales de la investigación es la expulsión de Leandro Paredes , quien recibió la tarjeta roja una vez terminado el partido por su participación en una pelea con futbolistas españoles durante las celebraciones del campeón.

Además, la FIFA también revisará la actuación de Nahuel Molina , señalado por un golpe sobre Rodri en medio de los incidentes, y la presunta agresión atribuida a Roberto Ayala , integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, contra Dani Olmo .

Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala aparecen entre los protagonistas de los hechos que serán evaluados por la FIFA.

Con ese material, el máximo organismo del fútbol mundial buscará reconstruir lo ocurrido y determinar si las conductas observadas constituyen infracciones al reglamento disciplinario vigente.

La premiación también quedó bajo la lupa

La investigación no se limitará únicamente a los altercados físicos. La conducta de varios futbolistas argentinos durante la ceremonia de premiación también formará parte del expediente que analizará la FIFA.

Las cámaras registraron a distintos jugadores dándole la espalda a España mientras el seleccionado europeo levantaba la Copa del Mundo. Esa imagen tuvo una amplia repercusión internacional y despertó críticas de distintos protagonistas vinculados al fútbol español.

El comportamiento de los jugadores argentinos durante la ceremonia de premiación también forma parte de la investigación.

Por ahora, la FIFA no adelantó qué tipo de sanciones podrían aplicarse ni fijó una fecha para la resolución definitiva. El expediente recién comenzó y la decisión dependerá del análisis de las pruebas audiovisuales y de los informes oficiales elaborados tras la final.

El reclamo británico por la bandera de Malvinas

En paralelo a la investigación por los incidentes de la final, el Gobierno británico volvió a apuntar contra la Selección argentina por un hecho ocurrido en la semifinal frente a Inglaterra.

Tras el triunfo por 2-1 en Atlanta, varios futbolistas argentinos exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", un gesto que motivó un pedido formal para que la FIFA intervenga.

El secretario de Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, calificó la acción como “totalmente inapropiado” y reclamó que el organismo rector del fútbol mundial “lleve a cabo una investigación exhaustiva”.

El organismo también recibió un pedido del Gobierno británico para investigar la exhibición de una bandera sobre las Islas Malvinas.

En declaraciones a la BBC, el funcionario sostuvo: “la política debe estar separada del fútbol”. Luego agregó: “De hecho, uno de los principios fundamentales del Mundial es que la política está separada del fútbol. Eso ahora le corresponde a la FIFA”.

Las declaraciones también fueron respaldadas desde Downing Street, sede oficial del primer ministro británico. Según publicó el diario The Guardian, un portavoz del Gobierno afirmó: “Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son. Nuestro compromiso con las Malvinas jamás flaqueará”. Mientras tanto, la FIFA continuará reuniendo pruebas antes de emitir una resolución sobre los distintos expedientes abiertos.