Argentina se transformó en la novena víctima de la "maldición" del Ranking FIFA

El seleccionado Albiceleste se sumó a la lista negra de la tabla que organiza la casa madre del fútbol internacional. Una por una, las otras punteras que no pudieron coronar.

Argentina perdió la final del Mundial 2026 ante España por 1 a 0 en el alargue y se sumó a la larga lista de selecciones nacionales que llegaron a una Copa del Mundo como líderes del Ranking FIFA y fueron víctimas de una maldición que hasta ahora ningún equipo logró romper. Quiénes fueron las otras ocho punteras que no pudieron coronar.

Lionel Messi y compañía llegaron a la última edición mundialista como campeones del mundo tras el título obtenido en Qatar 2022, bicampeones de la Copa América y habiendo realizado una eliminatoria perfecta que los tuvo como punteros de principio a fin.

El buen andar del equipo los llevó a la cima de la tabla que elabora la casa madre del fútbol internacional, por encima de España, que llegaba como campeona de la Eurocopa 2024, y de Francia, una de las favoritas a quedarse con el torneo.

Los de Lionel Scaloni iniciaron su andar en el certamen que se disputó en EEUU, México y Canadá como punteros del Ranking. En la fase de grupos acumularn tres victorias al hilo. Ya en los mata-mata, ganaron de manera agónicas 3 a 2 en el alargue ante Cabo Verde por los 16avos, luego dieron vuelta un partido histórico 3 a 2 ante Egipto (octavos) y le dieron vuelta 3 a 1 el partido a Suiza.

A pesar de llegar a semifinales invicta, perdió la cima a manos de Francia debido a la magnitud de los rivales a los que le ganaron los galos para acceder al séptimo partido (Suecia, Paraguay y Marruecos). Pero la agónica victoria por 2 a 1 ante Inglaterra y la derrota de Les Bleus frente a España les devolvió el primer lugar.

Así las cosas, la Albiceleste llegó a la final del torneo ante la selección española tal y como lo comenzó: primera de la tabla. Y, tal como ocurre desde la creación del ranking en 1992, no pudo coronar pese al buen mundial que habían realizado hasta el momento.

Cómo les fue a los líderes del ranking FIFA en los mundiales

El Ranking FIFA se creó en 1992. Desde entonces, la maldición estadística afectó a todos los seleccionados que llegaron mejor posicionados. Alemania fue la primera víctima. Llegaba de ser campeona en 1990 contra Argentina y líder del ranking, pero en el Mundial de EEUU 1994 no pudo superar los cuartos de final y cayó ante Bulgaria. El campeón fue Brasil.

La segunda víctima fue nuevamente el combinado alemán. En Francia 1998 también ocupaba el primer puesto internacional. Una vez más llegó hasta los cuartos de final, donde cayó ante Croacia. La campeona fue el local.

Los franceses llegaban al Mundial Corea-Japón 2002 como líderes del ranking y vigentes campeones. Sin embargo, el equipo comandado por Zinedine Zidane se quedó afuera en fase de grupos. El ganador del certamen fue Brasil.

En 2006, la víctima fueron también los campeones defensores. La "Verdeamarelha" llegaba al Mundial de Alemania en la primera posición del escalafón internacional de FIFA y se fue eliminada por Francia. En aquella oportunidad, Italia se consagró como el mejor equipo del certamen.

Cuatro años más tarde, Brasil llegó al Mundial de Sudáfrica en cabeza del ranking. Pero no logró hacer valer su condición de favorita y perdió contra Países Bajos en cuartos de final. España se consagró campeona del mundo por primera vez aquel año.

La maldición se cobró una nueva víctima en el Mundial de Brasil en 2014. En aquella oportunidad, los españoles no lograron esquivar el maleficio y perdieron en fase de grupos. La selección campeona de aquel certamen fue Alemania, tras vencer a Argentina en la final.

Para el Mundial de Rusia de 2018, Alemania llegaba como favorita y primera en el ranking. Pero no pudo hacer frente a la maldición y se volvió a casa en primera ronda. Los franceses se quedaron con aquel torneo.

Por último, el Mundial de Qatar 2022 tenía en Brasil al líder del ranking FIFA. El conjunto liderado por Neymar superó fase de grupos, ganó en octavos de final pero su paso por aquel torneo terminó en cuartos de final: en aquella oportunidad fue eliminada por Croacia. El campeón del torneo fue Argentina, que ahora se suma a la lista de víctimas tras su derrota en la final de EEUU, México y Canadá.