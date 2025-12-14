Pidieron la detención de un exjugador de Vélez por una maniobra para "entorpecer la causa" + Seguir en









La defensa de la periodista denunciante reclamó la prisión preventiva de José Florentín, al considerar que sus acciones ponen en riesgo la vida de la víctima y afectan el desarrollo de la investigación judicial.

José Florentín había presentado una contradenuncia por “falso testimonio”. Gentileza Vélez Sarsfield.

Los abogados de la periodista deportiva que denunció una violación grupal solicitaron la detención inmediata de José Florentín, uno de los cuatro exfutbolistas de Vélez imputados, al sostener que presentó una contradenuncia falsa para entorpecer la causa y que sus conductas representan un riesgo concreto para la vida de la víctima.

El pedido fue presentado por la defensa de la denunciante, quien intentó quitarse la vida en octubre, y apunta directamente contra José Florentín, exjugador de Vélez, por una presunta manipulación de la prueba y la presentación de una contradenuncia que calificaron como falsa. Según el escrito judicial, estas acciones constituyen un intento deliberado de obstaculizar el avance del expediente.

Los abogados remarcaron que, debido al estado de vulnerabilidad extrema de la víctima, resulta indispensable que Florentín sea detenido y permanezca bajo prisión preventiva. En el documento se advierte que las conductas del futbolista ponen “en riesgo la vida de la víctima de abuso sexual” y afectan tanto a la denunciante como a los testigos del caso.

En ese sentido, la presentación judicial sostiene que Florentín estaría incurriendo en actos de turbación, intimidación y hostigamiento, de manera directa e indirecta, con el objetivo de condicionar las declaraciones o provocar un desenlace fatal. “Está cometiendo actos que de turbación, intimidación, hostigamiento de manera directa e indirecta hacia los testigos y víctima, con el fin de que no declaren o que la víctima se quite la vida, lo cual le podría caber incluso otro delito como el de instigación al suicidio”, señalaron los letrados.

cuatro jugadores denunciados de velez.jpg Los cuatro exjugadores de Vélez que fueron denunciados: Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín. Además de Florentín, los otros jugadores imputados en la causa son Sebastián Sosa, Abiel Osorio y Braian Cufré. Florentín y Cufré están acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas; Sosa, de abuso sexual agravado en calidad de partícipe secundario; y Osorio, de abuso sexual con acceso carnal. Las penas previstas para estos delitos van de 6 a 20 años de prisión.

La contradenuncia que presentó José Florentín La contradenuncia fue impulsada por la familia del futbolista, que acusó a la víctima de “falso testimonio” y apuntó contra los abogados Patricia Neme y Franco Venditti, a quienes atribuyó la elaboración de un plan para sostener la acusación contra los jugadores. A raíz de esa presentación, la Justicia ordenó allanamientos en el domicilio del padre de la denunciante y en los estudios de los letrados. Según la defensa de la joven, esas medidas judiciales derivaron en una crisis suicida, profundizando el cuadro psicológico de la víctima. La causa está a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello, aún no fue elevada a juicio y los imputados permanecen en libertad. En paralelo, Florentín mantiene contrato con Central Córdoba de Santiago del Estero hasta el 31 de diciembre y, de acuerdo con medios de Paraguay, tendría avanzadas negociaciones para incorporarse a Olimpia, luego de haber obtenido permiso judicial para salir de la Argentina.