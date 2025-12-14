Sufre Racing: los memes de Estudiantes de La Plata campeón del Torneo Clausura 2025 + Seguir en









Las redes estallaron con memes tras la consagración de Estudiantes frente a Racing en la final disputada este sábado en Santiago del Estero. El Pincha ganó por penales y jugará la Libertadores 2026.

Las redes estallaron con los memes tras la derrota de Racing.

La consagración de Estudiantes de La Plata como campeón del Torneo Clausura 2025 no sólo fue alimento para el festejo de su hinchada, sino también para la creatividad de los usuarios en las redes sociales. Tras el emocionante partido definitorio que terminó 1-1 en los 120 minutos y se resolvió por penales a favor del Pincha, las redes sociales se llenaron de memes, publicaciones humorísticas, comparaciones y cargadas futboleras.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En varias de las publicaciones más compartidas, los internautas hicieron referencia al gol de Adrián “Maravilla” Martínez para Racing y lo compararon con anotaciones históricas del fútbol argentino, aportando un tono nostálgico y divertido al contexto del encuentro. Otros memes ironizaron con el bajo nivel del primer tiempo y destacaron el cabezazo de Guido Carrillo que llevó el partido al tiempo extra y, posteriormente, a la definición por penales.

Los memes de Estudiantes campeón y la derrota de Racing Las imágenes más virales también reflejaron momentos clave de la definición desde los 12 pasos, como las atajadas de los arqueros y la ejecución fallida de algunos jugadores, que rápidamente se convirtieron en materia prima para bromas, cargadas y ediciones creativas. Además, no faltaron los memes protagonizados por figuras emblemáticas que vivieron el partido desde la tribuna, como Juan Sebastián Verón celebrando junto a los hinchas, o la desazón de seguidores de Racing en los palcos.

En definitiva, la victoria de Estudiantes no sólo marcó una jornada histórica en el fútbol argentino, sino que también inspiró una oleada de humor y reacciones en la comunidad digital, que continuó durante horas compartiendo y comentando cada detalle de una final inolvidable.

meme racing estudiantes 2025 9 meme racing estudiantes 2025 2 meme racing estudiantes 2025 3 meme racing estudiantes 2025 4 meme racing estudiantes 2025 5 meme racing estudiantes 2025 6 meme racing estudiantes 2025 7 meme racing estudiantes 2025 8 meme racing estudiantes 2025