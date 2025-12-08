Shakira dará este domingo el primero de sus tres shows en el Estadio Vélez y presentará su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour. Estoy Aquí” ante miles de fans, con horarios, accesos y controles ya confirmados por Fénix Entertainment para garantizar un ingreso ordenado y una jornada sin contratiempos.
Shakira en Buenos Aires: todo lo que tenés que saber sobre los shows de este 8, 9 y 11 de diciembre en Vélez
Shakira inicia sus tres recitales en Vélez con entradas agotadas. Conocé horarios, accesos, apertura de puertas y qué no se puede ingresar.
Horarios confirmados para el debut en Vélez
La artista colombiana actuará en Buenos Aires los días 8, 9 y 11 de diciembre, antes de llevar su tour a Córdoba el 14 y 15 de diciembre en el estadio Mario Kempes.
Fénix Entertainment difundió los time sets oficiales:
17:00 - Apertura de puertas
21:00 - Inicio del espectáculo principal de Shakira
La cantante argentina será la encargada de preparar al público antes de la llegada de la estrella internacional, que desplegará el repertorio que marca el cierre de su gira mundial.
Mapa de accesos y organización del ingreso
La productora también publicó un mapa con los accesos, donde se detalla que habrá seis puertas habilitadas dependiendo del tipo de entrada adquirida. Se recomienda a los asistentes verificar con antelación cuál es el ingreso correspondiente a su sector para evitar demoras y aglomeraciones.
Debido a la importante convocatoria y al hecho de que las localidades están agotadas, se espera que el público comience a acercarse desde la tarde, por lo que los organizadores sugieren llegar con tiempo.
Objetos prohibidos para ingresar al estadio
Como en todo evento masivo, Fénix enumeró los elementos no permitidos. Entre los principales se encuentran:
- Selfie sticks
- Bebidas alcohólicas
- Equipos de mate
- Alimentos
El control de seguridad será estricto, por lo que se recomienda asistir con lo indispensable para evitar inconvenientes en los ingresos.
Con todo preparado, el primer recital de Shakira en Buenos Aires promete una noche de energía, emoción y un estadio repleto para celebrar el regreso de la artista al país.
