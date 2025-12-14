El club catalán analiza una oferta para sacar al capitán del Inter de Milán y sumar un delantero de jerarquía de cara a la próxima temporada.

Lautaro Martínez es una de las principales opciones del Barcelona para reforzar la delantera.

El FC Barcelona analiza una propuesta que podría impactar de lleno en el próximo mercado de pases , ya que estudia presentar una oferta formal por Lautaro Martínez con el objetivo de destrabar su salida del Inter de Milán y potenciar la delantera azulgrana para la temporada siguiente.

La dirigencia del club catalán considera prioritaria la incorporación de un delantero de élite y volvió a poner sobre la mesa el nombre del atacante argentino , quien aparece como una solución inmediata y de rendimiento probado para el nuevo modelo futbolístico que impulsa el entrenador Hansi Flick.

El director deportivo Deco entiende que la operación es compleja desde lo financiero, pero viable si se concreta una venta importante dentro del plantel actual. Según informó El Nacional de Cataluña, la propuesta que se evalúa contempla 70 millones de euros fijos y otros 20 millones en variables , una cifra que buscaría seducir al Inter pese a su postura inicial.

En el conjunto italiano consideran imprescindible y lo ven como una pieza central del proyecto deportivo. Sin embargo, en la conducción deportiva del Barcelona creen que una negociación cuidadosamente estructurada podría abrir una puerta que hoy parece cerrada.

El club azulgrana trabaja con una lista de alternativas para el puesto de centrodelantero, priorizando perfiles que aseguren competencia interna y, al mismo tiempo, sean sostenibles desde el punto de vista económico. En ese contexto, la opción Lautaro Martínez fue reactivada de manera formal en las últimas semanas.

lautaro martinez festejo inter.jpg El Barcelona busca un “nueve” que se adapte al modelo futbolístico impulsado por Hansi Flick. @Inter

El delantero del Inter reúne las características que busca el cuerpo técnico: experiencia internacional, capacidad goleadora y liderazgo. En la actual temporada, el atacante acumula 11 goles y dos asistencias en 19 partidos disputados entre la Serie A y la Champions League, números que refuerzan su candidatura.

Julián Álvarez, el otro nombre en la carpeta del Barcelona

El nombre de Lautaro Martínez aparece también como alternativa directa a Julián Álvarez, otro de los grandes objetivos del Barcelona. En las últimas horas, el delantero del Atlético de Madrid fue consultado por los rumores que lo vinculan al club catalán y relativizó las versiones.

Julian Álvarez Julián Álvarez también figura en la carpeta del club catalán para el próximo mercado de pases. @VSportsTM / X

“A mí no me molesta. Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que en verdad lo que pasa. Yo estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid. Trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar”, manifestó.

El exRiver Plate suma 11 goles y cuatro asistencias en 21 presentaciones en lo que va de la temporada. Mientras tanto, Barcelona continúa explorando escenarios y define su hoja de ruta con un objetivo claro: sumar un “nueve” de jerarquía para competir al máximo nivel en la próxima campaña.