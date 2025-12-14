Con la consagración de Estudiantes de La Plata, estos son los equipos argentinos clasificados a Libertadores y Sudamericana 2026 + Seguir en









El Pincha celebró ante Racing y se aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Racing y otros equipos competirán en la Sudamericana 2026.

La final del Clausura definió al campeón y completó el listado de equipos argentinos en copas internacionales.

Estudiantes se coronó campeón del Torneo Clausura tras vencer a Racing en Santiago del Estero y aseguró su clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. El Pincha, dirigido por Eduardo Domínguez, celebró el triunfo que le garantizó un lugar en la fase de grupos del certamen continental, un objetivo clave para el club, especialmente después de haber quedado fuera de los puestos de clasificación en la Tabla Anual.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El título obtenido en el Estadio Único Madre de Ciudades fue crucial, ya que Estudiantes terminó en el 14° puesto de la tabla acumulada, con solo 42 puntos, lo que lo dejaba lejos de la clasificación directa. De esta forma, el equipo platense se unió a los clasificados a la Libertadores gracias a su victoria en el Torneo Clausura.

éstudiantes campeon Estudiantes celebró el título del Torneo Clausura tras vencer a Racing en Santiago del Estero. Por su parte, la derrota de Racing no solo significó la pérdida del título, sino también el fin de las aspiraciones internacionales de Independiente. El equipo de Gustavo Quinteros terminó en el 11° lugar de la Tabla Anual y, aunque aún tenía posibilidades de acceder a la Copa Sudamericana 2026, no logró cumplir con los requisitos. A pesar de que Lanús liberó un cupo al ganar la Copa Sudamericana 2025, y que algunos equipos de la tabla podían ceder su plaza, Independiente no logró superar la última barrera en el Clausura, lo que lo dejó sin clasificación internacional para el próximo año.

libertadores sudamericana.jpg Esta semana comienzan a definirse la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Los equipos argentinos clasificados a copas internacionales A través de la consagración del Pincha, la definición del Torneo Clausura no solo dejó al campeón, sino que también confirmó a los 13 equipos argentinos que disputarán competencias internacionales en 2026. Estos equipos lucharán por un lugar en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, dos de los torneos más prestigiosos del continente.

Clasificados a la Copa Libertadores: Platense (Campeón Torneo Apertura)

Estudiantes (Campeón Torneo Clausura)

Independiente Rivadavia (Campeón Copa Argentina)

Lanús (Campeón Copa Sudamericana 2025)

Rosario Central (1° de la Tabla Anual)

Boca Juniors (2° de la Tabla Anual)

Argentinos Juniors (3° de la Tabla Anual, jugará el Repechaje) Clasificados a la Copa Sudamericana: River Plate (4° de la Tabla Anual)

Racing (5° de la Tabla Anual)

Deportivo Riestra (6° de la Tabla Anual)

San Lorenzo (7° de la Tabla Anual)

Tigre (9° de la Tabla Anual)

Barracas Central (10° de la Tabla Anual) De este modo, la última jornada del Torneo Clausura no solo dejó un campeón, sino que también estableció el panorama de las competiciones internacionales, marcando el rumbo para los equipos que defenderán los colores de Argentina en 2026.