Furor por el Mundial 2026: la FIFA recibió cinco millones de solicitudes para comprar entradas en un día

La tercera fase de venta de tickets desató una demanda récord en todo el mundo. La FIFA reveló cuáles fueron los partidos más solicitados y los países con mayor interés.

La FIFA registró cinco millones de solicitudes de entradas en las primeras 24 horas de venta.

La FIFA confirmó que recibió cinco millones de solicitudes para comprar entradas del Mundial 2026 en apenas 24 horas, un dato que refleja el alcance global del torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos. Hinchas de más de 200 países participaron del proceso, marcando un inicio récord para la tercera fase de venta.

El organismo rector del fútbol detalló que la respuesta masiva se dio tras la apertura del período de sorteo aleatorio, habilitado luego de la publicación oficial del fixture. La próxima Copa del Mundo será histórica no solo por la magnitud de la demanda, sino también porque será la primera edición con 48 selecciones participantes y un calendario extendido entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El Mundial contará con 48 equipos a partir de 2026. El Mundial 2026 se disputará en Canadá, México y Estados Unidos con 48 selecciones. Los partidos más solicitados por los hinchas La demanda inicial estuvo impulsada principalmente por encuentros de la fase de grupos con alto atractivo internacional. El partido más elegido fue el cruce entre Colombia y Portugal, programado para el 27 de junio en Miami, que encabezó el ranking de solicitudes de boletos.

El top cinco se completó con Brasil frente a Marruecos (13 de junio, Nueva York-Nueva Jersey), México contra República de Corea (18 de junio, Guadalajara), Ecuador ante Alemania (25 de junio, Nueva York-Nueva Jersey) y Escocia frente a Brasil (24 de junio, Miami). Estos encuentros involucran a nueve selecciones de cinco continentes, un factor clave en el interés global.

Los países con más pedidos de entradas Entre los países que concentraron la mayor cantidad de solicitudes aparecen los tres anfitriones del torneo: México, Estados Unidos y Canadá. Detrás de ellos se ubicaron Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá, según los datos difundidos por la FIFA.

Mundial 2026 sorteo El partido entre Colombia y Portugal fue el más solicitado de la fase de grupos. FIFA El caso de Escocia llamó especialmente la atención, ya que el seleccionado volverá a disputar una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. Ese regreso impulsó a sus hinchas a posicionarse entre los diez países con mayor demanda de entradas. Cómo funciona el sorteo y la compra de tickets El período de sorteo aleatorio permanecerá abierto hasta el martes 13 de enero de 2026. La FIFA aclaró que el momento en que se realice la solicitud no influye en las probabilidades de ser seleccionado. Los interesados pueden elegir partidos, categoría de entradas y cantidad, siempre dentro de los límites establecidos por hogar. Para participar es obligatorio contar con un FIFA ID. En caso de resultar seleccionado, la tarjeta de pago será debitada automáticamente según la autorización previa. Solo pueden participar personas mayores de 18 años. Además, desde el 15 de diciembre de 2025 estará habilitada la compra y reventa oficial a través del FIFA Resale/Exchange Marketplace. sorteo argentina Argentina debutará ante Argelia el 16 de junio en el Kansas City Stadium. El camino de Argentina en el Mundial La Selección Argentina integrará el Grupo J y debutará el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium, a las 22 (hora argentina). Luego enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en Dallas, a las 14, y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio, también en Dallas, a las 23.