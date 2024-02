Polémica declaración de Rafael Nadal sobre la igualdad salarial con las mujeres

“No soy hipócrita. No quiero decir cosas que me son fáciles de decir y no pienso. La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Y los sueldos, ¿los mismos? No”.