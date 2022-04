Magalí Aravena aseguró que Toto Salvio quiso atropellarla: "Avanzó como para pisarme"

Y agregó: “Fui hasta el auto y quedé enfrente. Eduardo avanzó como queriéndose ir del lugar, pero yo estaba enfrente, él avanzó como para pisarme, yo llegué a correrme para que no me pisara pero me pasó pegado a las piernas y ahí me agarra el vidrio de atrás del lado del acompañante, arrastrándome hacia delante y luego hacia atrás, hasta que me solté, porque ya no tenía más fuerza. Eduardo dio marcha atrás y se dio a la fuga”.

También aseguró que tiene politraumatismos leves.

toto salvio atropella HD 1404

La palabra del abogado del Toto Salvio

En tanto, Mariano Cúneo Libarona, abogado del actual jugador de Boca Juniors, afirmó esta tarde a la señal ESPN que el incidente de desencadenó cuando la exesposa de Salvio se enteró de que él tenía una nueva relación.

"Esta señora (por Aravena) lo llama y le dice a los gritos 'no vas a jugar más al fútbol', 'te vas a tener que ir a Nigeria', 'te voy a arruinar'", relató el letrado.

Esta madrugada, "aparece la señora, fuera de sí, cuando él se quiere ir con la prima de la novia" y la exesposa "lo encara cruzando una avenida", por lo que "Salvio se quiere ir y da marcha atrás porque no quiere tener contacto con ella"

"La mujer agrede a la prima pensando que es la novia, la toma de los pelos y le dice un montón de amenazas. Ella se cuelga del auto, asumiendo un acto a propio riesgo, Salvio se escapa y se va", indicó.

Para el abogado, "hay muchas pruebas" que "van a acreditar su inocencia" como "mensajes, cámaras oficiales, porque el video (que difundieron los medios) está cortado, el auto de él lo rompió todo (vidrios, parlantes, tacos) y transeúntes testigos".